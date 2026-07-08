Maszyny NATO przeciwko Rosji. Sojusz wzmacnia wschodnią flankę

RMF24

NATO przygotowuje się do największej transformacji obronnej od lat. Sojusz chce stworzyć cyfrową „twierdzę” na wschodniej flance, by skuteczniej odstraszać Rosję i Władimira Putina. Kluczową rolę mają odegrać nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja.

Według dokumentów, do których dotarł niemiecki dziennik „Bild”, NATO planuje wprowadzenie innowacyjnego systemu obrony pod kryptonimem „Eastern Flank Deterrence Initiative” (EFDI). Zamiast żołnierzy, pierwszą linię obrony mają stanowić maszyny – drony, satelity, roboty lądowe i zaawansowane sensory. Ich zadaniem będzie nieustanne monitorowanie ruchów wojsk rosyjskich w czasie rzeczywistym.

Zebrane przez maszyny dane mają być natychmiast analizowane przez sztuczną inteligencję, która pozwoli przewidywać zamiary rosyjskiego dowództwa. Co istotne, wszystkie państwa NATO będą miały jednoczesny dostęp do tych informacji. Dzięki temu sojusznicy będą mogli szybko zdecydować, które państwo dysponuje najlepszymi środkami do odparcia ewentualnego ataku – czy będą to drony, artyleria, czy cyberataki.

W dokumentach określa się to mianem „Kill Web”. NATO podsumowuje tę zasadę następująco: Zobacz. Zdecyduj. Uderz.

Nowa koncepcja zakłada, że w przypadku wykrycia zagrożenia – na przykład rosyjskiej kolumny pancernej zbliżającej się do granic NATO – system natychmiast przeanalizuje dane z różnych źródeł i wskaże najskuteczniejszą odpowiedź. Jak podkreślają wojskowi, nie oznacza to rezygnacji z tradycyjnych sił zbrojnych, lecz ich wsparcie i zwiększenie skuteczności.

Czas nagli

Oprócz cyfrowej tarczy, NATO planuje także wzmocnienie techniczne i personalne swoich sił na wschodniej flance. W pierwszej fazie ewentualnego konfliktu to maszyny mają powstrzymywać rosyjskie wojska, a dopiero później do akcji wkroczą żołnierze, czołgi i lotnictwo.

Według informacji „Bild”, NATO chce jak najszybciej wdrożyć nową strategię. Sojusz jest przekonany, że dzięki temu uda się skutecznie odstraszyć Rosję i zminimalizować ryzyko ataku na państwa członkowskie.