Klimatyzator Beko BEHPG 095/BEHPG 096

+ Obsługa pomieszczeń do 30 m2 - duże pole robocze

+ Wysoka klasa energetyczna zapewniająca zauważalny poziom oszczędności

+ Osuszanie powietrza - usuwanie nagromadzonej w przestrzeni wilgoci

+ Tryb snu gwarantujący cichą, nieprzeszkadzającą domownikom pracę

+ Możliwość wyłączenia wbudowanego wyświetlacza, aby nie emitował dodatkowego światła

Beko BEHPG 095/096 to klimatyzator split z funkcją pompy ciepła, który doskonale sprawdzi się w niewielkich pomieszczeniach, gdzie potrzebne jest zarówno chłodzenie latem, jak i dogrzewanie zimą. Jego moc 2,6 kilowata gwarantuje efektywną pracę, a technologia inwerterowa pozwala na oszczędne zużycie energii i stabilną temperaturę. Urządzenie wyposażono w nowoczesny system filtracji, dzięki któremu powietrze staje się czystsze i pozbawione drobinek kurzu. Tryb snu zapewnia cichą pracę i komfort w nocy, a opcja automatycznego utrzymywania temperatury eliminuje konieczność częstych zmian ustawień.

Klimatyzator Hisense Energy Pro+ QE25XV0EG

+ Klasa energetyczna A+++ - wysoki poziom oszczędności

+ AI Smart Eye lokalizuje położenie człowieka i dostosowuje swoją pracę do potrzeb użytkownika

+ Komunikacja Wi-Fi - możliwość zdalnego sterowania urządzeniem

+ Jonizacja powietrza - poprawa jego jakości

+ Sześć poziomów mocy umożliwiających szeroką konfigurację ustawień

Hisense Energy Pro+ QE25XV0EG to nowoczesny klimatyzator ścienny z funkcją grzania, który wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną i bogatym zestawem funkcji komfortu. Moc 2 600 watów pozwala na skuteczne chłodzenie i ogrzewanie mniejszych oraz średnich pomieszczeń. Urządzenie oferuje wielostopniowy system filtracji, który poprawia jakość powietrza, a także tryb oszczędny i funkcję szybkiego chłodzenia, idealną w upalne dni. Funkcja cichej pracy sprawia, że sprzęt nie przeszkadza podczas snu. Dzięki eleganckiemu wzornictwu urządzenie doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami. To odpowiedni wybór dla osób, które chcą połączyć komfort, energooszczędność i estetykę w jednym urządzeniu.

Klimatyzator Beko BEEPGH-125/BEEPGH 126

+ Wysoka moc 350 W przekładająca się na efektywną pracę (szybką zmianę temperatury)

+ Pompa ciepła powietrze-powietrze pozwalająca na skuteczne ogrzewanie lub chłodzenie w sposób energooszczędny

+ Możliwość zakupu z usługą montażu - brak konieczności samodzielnej instalacji

+ Wbudowany timer umożliwiający ustawienie godziny włączenia lub wyłączenia urządzenia

+ Złota powłoka antykorozyjna zapewniająca stabilną wydajność chłodzenia

Beko BEEPGH-125/BEEPGH 126 to klimatyzator split o mocy 3,5 kilowata, który zapewnia wydajną pracę w większych pomieszczeniach, oferując zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła urządzenie staje się funkcjonalne przez cały rok, a napęd inwerterowy gwarantuje oszczędne zużycie energii. Zastosowany system filtracji eliminuje kurz i pyłki, poprawiając komfort oddychania. Dodatkowe tryby pracy takie jak nocny czy automatyczny, pozwalają na dopasowanie działania do codziennych potrzeb.

Klimatyzator Gorenje REA35IN KC/REA35OUT KC REA35OUT KC

+ Moc chłodzenia i grzania 3 400 watów - możliwa szybka zmiana temperatury otoczenia

+ Opcja sterowania zdalnego za pomocą dedykowanej aplikacji

+ Filtr z węglem aktywnym eliminujący nieprzyjemne zapachy

+ Funkcja samoczyszczenia parownika - brak konieczności samodzielnego czyszczenia

+ Zakres pracy od -20 do +24 stopni Celsjusza - bogaty wybór ustawień temperatury

Zestaw klimatyzatora typu split z pompą ciepła powietrze-powietrze REA35IN-KC/REA35OUT-KC marki Gorenje to propozycja dla osób szukających całorocznego komfortu termicznego w mieszkaniu lub mniejszym domu. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o efektywności energetycznej. W trybie chłodzenia ma klasę A++, natomiast w trybie grzania A+. Urządzenie oferuje funkcję samoczyszczenia parownika, co przedłuża żywotność i poprawia higienę pracy poprzez usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń.

Klimatyzator Beko BEEPGH095/BEEPGH 096

+ Funkcja pompy ciepła - skuteczne ogrzewanie lub chłodzenie w sposób energooszczędny

+ Klimatyzator działa tak długo, aż pilot z wbudowanym czujnikiem temperatury znajdzie się w temperaturze wskazanej przez użytkownika

+ Technologia GoClean samodzielnie czyszcząca wnętrze klimatyzatora

+ Możliwość sterowania ruchem powietrza również na boki, co wzmaga wydajność urządzenia

+ Dioda UVC naświetlająca mikroorganizmy chorobotwórcze - technologia usuwa 91% wirusów z parownika w ciągu około 1 godziny

Klimatyzator typu split Beko BEEPGH095/BEEPGH 096 z funkcją pompy ciepła to urządzenie przeznaczone dla osób poszukujących wydajnego i wszechstronnego rozwiązania klimatyzacyjnego dla mieszkania lub małego domu. Model oferuje moc chłodniczą 2,6 kW, co czyni go odpowiednim wyborem dla przestrzeni o powierzchni do około 30 m2. Ten model będzie doskonałym wyborem dla osób, które chcą mieć jedno urządzenie do chłodzenia latem i dogrzewania zimą, doceniają cichą pracę, przyzwoitą moc w stosunku do powierzchni oraz funkcjonalność w postaci wielu trybów i sterowania pilotem.

