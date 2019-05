​Skandaliczne słowa maltańskiego kandydata w wyborach europejskich. Skrajnie prawicowy polityk Norman Lowell na spotkaniu z wyborcami powiedział, że obóz w Auschwitz jest dziś "polskim Disneylandem".

Wideo youtube

Jak informuje Onet, Norman Lowell jest szefem ugrupowania Imperium Europa, którego członkowie twierdzą, że Europa powinna być zamieszkiwana wyłącznie przez osoby o białym kolorze skóry. Lowell stara się zostać europosłem - w poprzednich wyborach notował bardzo niewielkie poparcie.

Podczas spotkania z wyborcami w Rabacie Lowell powiedział, że nie da się zaprzeczyć Holokaustowi, "bo jak zaprzeczyć czemuś, co nigdy się nie wydarzyło". To oszustwo to największe kłamstwo od czasów Marii Dziewicy - powiedział.

Polityk dodał także, że według niego obóz śmierci w Auschwitz "jest dziś polskim Disneylandem", w którym zginęło "jedynie 70 tysięcy Żydów" i to tylko dlatego, że zbombardowano linie kolejowe, którymi transportowano żywność i lekarstwa.

Lowell znany jest na Malcie z wielu kontrowersyjnych wystąpień. W przeszłości polityk mówił, że "rozmnażanie się z czarnoskórymi jest bluźnierstwem przeciwko naturze" oraz, że dzieci z niepełnosprawnościami "powinny być zabijane zaraz po porodzie".

W jednym z ostatnich sondaży na Malcie Lowell zanotował 1,2 proc. poparcia.