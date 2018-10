Macedoński parlament rozpoczął procedurę wprowadzenia poprawek do ustawy zasadniczej, w tym zmiany nazwy kraju na Republika Macedonii Północnej, których przyjęcie ma umożliwić mu wejście do Unii Europejskiej i NATO.

Parlament przyjął propozycję rządu, aby rozpocząć proces zmiany konstytucji - powiedział po głosowaniu w piątek późnym wieczorem przewodniczący parlamentu Talat Xhaferi.

Rozpoczęcie procedury zmian w konstytucji, w tym zmiany nazwy kraju, zgodnie z porozumieniem z Grecją, poparło 80 deputowanych w 120-miejscowym parlamencie. Procedura wymaga kilku rund głosowań i powinna zakończyć się do stycznia.

Zawarta w czerwcu umowa Skopje - Ateny to próba zakończenia trwającego ponad ćwierć wieku sporu o nazewnictwo i prawa do spuścizny antycznej Macedonii. Grecja domaga się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna implikuje żądania terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiej historii.

W umowie uzgodniono zmianę konstytucyjnej nazwy Macedonii na "Republika Macedonii Północnej". W zamian Grecja ma już nie blokować członkostwa Skopje w Unii Europejskiej i NATO.