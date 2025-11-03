Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret, który wprowadza zakaz wjazdu na terytorium Białorusi ciężarówek i ciągników zarejestrowanych w Polsce i na Litwie. Nowe przepisy będą obowiązywać aż do 31 grudnia 2027 roku. Decyzja ta wywołała ogromne poruszenie wśród firm transportowych oraz przewoźników z regionu.

Przewoźnicy mogą mieć poważne kłopoty / Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Od piątku na Białoruś nie mogą wjeżdżać ciężarówki i ciągniki zarejestrowane w Polsce i na Litwie.

Ograniczenia mają potrwać do końca 2027 roku.

Decyzja Białorusi jest odpowiedzią na wcześniejsze zamknięcie granic przez Polskę i Litwę.

Litewskie media podkreślają, że decyzja Białorusi to reakcja na działania Polski i Litwy, które w ostatnich tygodniach zamknęły przejścia graniczne z Białorusią. Litwa zdecydowała się na taki krok po serii incydentów z udziałem balonów meteorologicznych i przemytniczych, które przekraczały granicę z Białorusi do litewskiej przestrzeni powietrznej.

Przewoźnicy alarmują: Sytuacja bliska katastrofy

Nowe ograniczenia to poważny cios dla firm transportowych z Polski, Litwy i innych krajów bałtyckich, które realizowały przewozy przez Białoruś. Litewscy przewoźnicy ostrzegają, że zamknięcie granicy może doprowadzić do ich wyeliminowania z rynku międzynarodowego transportu.

Sekretarz generalny Międzynarodowego Sojuszu Transportu i Logistyki Povilas Driżas podkreśla, że już teraz widoczne są negatywne skutki dla handlu. Z kolei wiceprezes litewskiego stowarzyszenia przewoźników "Linava" Olegas Tarasovas mówi wprost: "Sytuacja jest bliska katastrofy".

Przyszłość transportu pod znakiem zapytania

Obecna sytuacja stawia pod znakiem zapytania przyszłość międzynarodowego transportu drogowego w regionie. Przewoźnicy apelują o szybkie działania i rozmowy na szczeblu międzynarodowym, aby zapobiec dalszym stratom i utracie pozycji na rynku europejskim.

Ograniczenia do 2027 roku

Dekret o zakazie został opublikowany na Białoruskim Narodowym Portalu Prawnym. Stanowi on, że naczepy zarejestrowane w Polsce i na Litwie, a także samochody osobowe zarejestrowane w Polsce, a wykonujące przewozy międzynarodowe na podstawie indywidualnych listów przewozowych lub międzynarodowych listów przewozowych CMR, są objęte zakazem ruchu na terytorium Białorusi.

Ograniczenia będą obowiązywać do 31 grudnia 2027 r.