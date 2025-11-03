Duża awaria sieci Play. Klienci z różnych części Polski po południu zaczęli zgłaszać problemy z wykonywaniem połączeń głosowych i zasięgiem sieci. "W poniedziałek wystąpiły utrudnienia w korzystaniu z sieci mobilnej Play. Sytuacja wraca już do normy" - przekazało biuro prasowe operatora przed godziną 18:00.

Klienci sieci Play mają problemy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sieć Play miała awarię, która dotknęła klientów w różnych regionach Polski.

Użytkownicy wskazywali na problemy z wykonywaniem połączeń głosowych i zasięgiem sieci.

"Sytuacja wraca już do normy" - przekazało biuro prasowe operatora przed godzina 18:00.

Play nie informuje na razie o przyczynach awarii.

Klienci najczęściej zgłaszali problemy z zasięgiem sieci komórkowej. Z powodu jego braku nie mogli wysyłać SMS-ów ani odbierać połączeń. Awaria była na tyle poważna, że nie działała nawet infolinia operatora - ustalił reporter RMF FM Michał Krasoń.

Ze zgłoszeń na portalu downdetector.pl wynika, że kłopoty zaczęły się pojawiać po południu. "Nie działają połączenia w Warszawie" - alarmował jeden z internautów na profilu Play. "W Białymstoku też sieć telefoniczna nie działa" - dodawała kolejna osoba. Klienci wskazywali, że awaria dotyczy też klientów z Gdyni, Lublina, Łodzi czy Katowic.

Na razie spółka nie informuje o przyczynach awarii. "Potwierdzam, że mierzyliśmy się z utrudnieniami w naszej sieci mobilnej. Sytuacja wraca już do normy. Przepraszamy klientów za te utrudnienia" - zaznaczyło biuro prasowe sieci.

Play informuje na swojej stronie internetowej, że obsługuje ponad 13,3 miliona klientów komórkowych i ponad 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.