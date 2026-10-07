Ludzie Trumpa pomogli wygrać Dodikowi. On podziękował Putinowi

RMF24

Dwaj czołowi doradcy polityczni Donalda Trumpa – James Blair i Chris LaCivita – mieli w ostatnich dniach przebywać w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Według „New York Timesa” udzielali tam porad przed wyborami, równocześnie angażując się w kampanię republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu USA.

James Blair i Chris LaCivita – współpracownicy Donalda Trumpa oraz osoby zaangażowane w działalność wspierającego go komitetu MAGA Inc. – odwiedzili Republikę Serbską przed niedzielnymi wyborami. Informację podał dziennik „New York Times”, powołując się na cztery osoby znające szczegóły podróży.

Według gazety obaj mieli doradzać władzom tego autonomicznego podmiotu Bośni i Hercegowiny w sprawach związanych z głosowaniem. Za pracę mieli otrzymać po kilkaset tysięcy dolarów za pośrednictwem kancelarii prawnej z Waszyngtonu, wynajętej przez rząd Republiki Serbskiej.

Władze Republiki Serbskiej nie odpowiedziały na pytania „NYT” dotyczące współpracy i jej finansowania.

Partia Dodika wygrała wybory

W niedzielnych wyborach zdecydowanie zwyciężyło ugrupowanie kierowane przez Milorada Dodika, od lat dominującą postać polityczną w Republice Serbskiej. W swoim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników Dodik dziękował za wsparcie Władimirowi Putinowi, a zwycięstwo Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 roku przedstawiał jako czynnik sprzyjający jego obozowi politycznemu.

Republika Serbska jest jednym z dwóch podmiotów tworzących Bośnię i Hercegowinę. Jej obecny kształt polityczny wynika z porozumienia z Dayton z 1995 roku, które zakończyło wojnę w byłej Jugosławii.

Milorad Dodik przez lata był objęty amerykańskimi sankcjami. Waszyngton zarzucał mu działania podważające porozumienie pokojowe z Dayton. Restrykcje, wprowadzone jeszcze pod koniec administracji Baracka Obamy i rozszerzane za prezydentury Joe Bidena, zostały zniesione pod koniec ubiegłego roku przez administrację Trumpa – przypomina „New York Times”.

Dodik został także skazany przez sąd Bośni i Hercegowiny za nieprzestrzeganie decyzji Wysokiego Przedstawiciela wspólnoty międzynarodowej. Konsekwencją wyroku było jego odsunięcie od funkcji prezydenta Republiki Serbskiej oraz zakaz sprawowania urzędów.

Bliskie relacje z otoczeniem Trumpa

Według amerykańskiego dziennika od początku 2025 roku lobbyści i konsultanci związani z Trumpem oraz Partią Republikańską otrzymali od władz Republiki Serbskiej ponad 4 mln dolarów. Celem tych działań miało być budowanie wpływów i relacji w Waszyngtonie.

W kwietniu Republikę Serbską odwiedził Donald Trump Jr. Był gościem syna Milorada Dodika. Z kolei Željka Cvijanović, reprezentująca obóz Dodika w trzyosobowej prezydencji Bośni i Hercegowiny, spotkała się we wrześniu w Białym Domu z Susie Wiles, szefową personelu prezydenta USA.

„Nie mam pojęcia, dla kogo jeszcze pracują, ale po namyśle zapytam ich o to. Jeśli okaże się, że występuje konflikt (interesów), natychmiast ich zwolnię!” - przekazał w dotyczącym jego doradców wpisie na Truth Social Donald Trump.