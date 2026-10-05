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„Gdyby nie wspaniałe zwycięstwo prezydenta USA Donalda Trumpa, prawdopodobnie bylibyśmy dziś politycznie martwi” - powiedział w niedzielę Milorad Dodik, lider bośniackiej partii Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD). W niedzielę w Bośni i Hercegowinie odbywały się wybory, a kandydatka SNSD, według częściowych wyników, zdobyła wysokie poparcie w wyścigu o miejsce w Prezydium BiH.

Obywatele Bośni i Hercegowiny wybierali w niedzielę:

trzech członków Prezydium , czyli kolektywnej głowy państwa złożonej z przedstawicieli Bośniaków, Chorwatów i Serbów,

, czyli kolektywnej głowy państwa złożonej z przedstawicieli Bośniaków, Chorwatów i Serbów, deputowanych Izby Reprezentantów Zgromadzenia Parlamentarnego , czyli izby niższej parlamentu BiH.

, czyli izby niższej parlamentu BiH. deputowanych Izby Reprezentantów Parlamentu Federacji BiH oraz Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej (RS) , tzn. parlamentów dwóch części autonomicznych kraju,

, tzn. parlamentów dwóch części autonomicznych kraju, prezydenta i wiceprezydentów RS,

RS, oraz członków parlamentów 10 kantonów Federacji BiH.

Według częściowych wyników Centralnej Komisji Wyborczej (CIK) kandydatka SNSD, Żeljka Cvijanović, prowadzi w wyścigu o miejsce w Prezydium Bośni i Hercegowiny z wynikiem 55,34 proc. głosów. Jej partia zdobyła również najwięcej mandatów w Izbie Reprezentantów Zgromadzenia Parlamentarnego spośród głosów oddanych w Republice Serbskiej, uzyskując 40,95 proc. głosów.

W wyborach do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej (parlamentu RS) SNSD zdobyło 38,93 proc. głosów.

Kandydatka SNSD, Żeljka Cvijanović / AFP/East News

„Ogłaszam zwycięstwo na wszystkich szczeblach”

Ogłaszam zwycięstwo na wszystkich szczeblach. Dziękuję wszystkim – powiedział po głosowaniu lider SNSD Milorad Dodik.

Dodik, były prezydent wchodzącej w skład BiH Republiki Serbskiej oraz były członek trzyosobowego Prezydium BiH, nie startował w niedzielnych wyborach na żadne stanowisko, ponieważ obowiązuje go sześcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Zakaz jest następstwem prawomocnego wyroku sądu za niewykonanie decyzji Wysokiego przedstawiciela, czyli organu odpowiadającego za przestrzeganie zapisów układu pokojowego z Dayton kończącego wojnę lat 90. w BiH.

Sukces wyborczy swojej partii częściowo przypisał sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Gdyby nie wspaniałe zwycięstwo Trumpa, prawdopodobnie bylibyśmy dziś politycznie martwi. Jednak dzięki nowej atmosferze jesteśmy teraz politycznymi zwycięzcami – stwierdził.

Nasze stanowisko polityczne pozostaje niezmienne i nie ustąpimy. Będziemy działać dalej dla dobra naszego narodu. Dziękuję Trumpowi i Putinowi – powiedział Dodik.

W tygodniu poprzedzającym wybory Dodik udał się do Moskwy, gdzie spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, który udzielił mu poparcia przed głosowaniem.

Wybory z odrobiną nowości

Niedziele wybory w Bośni i Hercegowinie były pierwszymi przeprowadzonymi z wykorzystaniem biometrycznej identyfikacji wyborców i skanerów kart do głosowania, a także szybkiego systemu przekazywania wyników.

Dzięki nowym rozwiązaniom pierwsze częściowe wyniki były oczekiwane ok. godz. 20, a nie jak miało to miejsce podczas wyborów w przeszłości, ok. godz. 23.