​Firma biotechnologiczna ExeVir z Gandawy otrzyma 25 milionów euro z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na opracowanie terapii przeciwko Covid-19 z wykorzystaniem przeciwciał lamy. "Opracowanie zaawansowanych terapii przeciwko chorobom zakaźnym ma kluczowe znaczenie dla ochrony populacji, a zwłaszcza grup najbardziej narażonych" - stwierdził w komunikacie prasowym wiceprezes EBI Kris Peeters.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

ExeVir, spółka Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii (VIB), opracowuje terapię dla pacjentów z Covid opartą na funkcjonowaniu układu odpornościowego lam. Spółka podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę finansowania przedsięwzięcia na kwotę 25 mln euro.

Finansowanie ma pomóc w doprowadzeniu produktu leczniczego do fazy badań klinicznych. ExeVir zamierza wprowadzić produkt na rynek w nadchodzących latach i chce rozszerzyć swoje prace badawcze na inne choroby zakaźne.

Opracowanie zaawansowanych terapii przeciwko chorobom zakaźnym ma kluczowe znaczenie dla ochrony populacji, a zwłaszcza grup najbardziej narażonych - stwierdził w komunikacie prasowym wiceprezes EBI Kris Peeters. Jak dodał, wsparcie dla ExeVir to kolejny przykład tego, jak EBI, jako bank UE i pożyczkodawca publiczny, wspiera obiecujące startupy.

ExeVir Bio to firma biotechnologiczna opracowująca terapie oparte na nanociałach, koncentruje się ona na chorobach zakaźnych. Firma wykorzystuje swoją platformę technologiczną przeciwciał pochodzących z lamy (VHH) do generowania przeciwciał do profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych.

Badania z 2020 roku

Już w 2020 roku neurolodzy z amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia przekonywali, że przeciwciała wytwarzane przez układ odpornościowy lamy mogą pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu infekcji koronawirusem. Autorzy pracy, Thomas J. Esparza i dr David L. Brody z NIH National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) od lat badali możliwość użycia przeciwciał do poprawy diagnostyki mózgu. W warunkach pandemii postanowili wykorzystać swoje doświadczenie do poszukiwań przeciwciał skutecznych w walce z koronawirusem. Na przeciwciała lam zwracało uwagę wiele zespołów, badacze NIH w swoich badaniach przyjęli jednak nieco inną strategię.

Białko korony wirusa SARS-Cov-2 działa jak klucz, otwiera drzwi do niektórych komórek przyłączając się do receptora ACE2, obecnego na ich powierzchni. Nasza metoda pozwoliła wyizolować nanoprzeciwciała, które blokują infekcję przyłączając się do ząbków tego białka, które normalnie wiąże się z receptorami ACE2 - tłumaczy Esparza.

Badacze zaszczepili lamę o imieniu Cormac wyizolowanymi białkami korony wirusa SARS-CoV-2 pięć razy w ciągu 28 dni. Organizm zwierzęcia wytworzył 13 rodzajów przeciwciał, z których NIH-CoVnb-112 działało najskuteczniej. Badania laboratoryjne pokazały, że wiąże się ono z białkiem korony od 2 do 10 razy silniej, niż inne i to idealnie w tym miejscu, które chce się połączyć z receptorem. Testy na genetycznie zmodyfikowanym pseudowirusie pokazały, że NIH-CoVnB-112 faktycznie może blokować infekcję przebiegającą z wykorzystaniem ludzkich receptorów ACE2.

Układy odpornościowe wielbłądów, lam i alpak wytwarzają między innymi tak zwane nanoprzeciwciała, mniej więcej 10 razy lżejsze, niż większość przeciwciał człowieka. To jakby końcówki dłuższych łańcuchów normalnych przeciwciał, o tyle jednak istotne, że to właśnie one rozpoznają i reagują na białka wirusów, czy bakterii, zwane antygenami.