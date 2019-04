Czterech niemieckich narciarzy biegowych zginęło w lawinie, która zeszła w szwajcarskich Alpach Berneńskich - poinformowała w niedzielę policja kantonu Valais, na południowym zachodzie Szwajcarii. Grupa zaginęła w piątek.



Narciarze wyruszyli w góry w piątek rano, chcąc dostać się do przełęczy Gruenhornluecke. Gdy do wieczora nie dotarli do celu, władze rozpoczęły poszukiwania.

W sobotę po południu znaleziono ich zwłoki.