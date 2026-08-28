Latem podgrzeją wodę do 90 st. C i schowają pod ziemią? Holendrzy planują nowatorski projekt

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Naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie planują stworzyć innowacyjny magazyn ciepła pod kampusem naukowym. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej i podziemnych warstw wodonośnych system ten może znacząco ograniczyć emisję CO2 oraz zależność od gazu, a także zapewnić ekologiczne ogrzewanie budynków przez cały rok.

Obiecujące wyniki badań

Badania podłoża pod kampusem przeprowadzili naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Utrechcie, Holenderskiej Organizacji Badań Stosowanych TNO i firmy IF Technology. Naukowcy wysłali w głąb ziemi kontrolowane fale dźwiękowe. Ich odbicia rejestrowały geofony, co pozwoliło stworzyć szczegółowy obraz kolejnych warstw skalnych.

Analiza wykazała, że pod Utrecht Science Park prawdopodobnie znajduje się kilka warstw geologicznych odpowiednich do magazynowania energii w wysokiej temperaturze.

Do tego procesu wykorzystuję się technologię HT-ATES. Polega ona na przechowywaniu gorącej wody w warstwach wodonośnych, czyli porowatych i przepuszczalnych skałach wypełnionych wodą. Latem nadwyżki prądu z instalacji fotowoltaicznych służyłyby do ogrzewania wody do około 90 st. C. Następnie trafiałaby ona kilkaset metrów pod ziemię. Zimą gorąca woda byłaby pompowana na powierzchnię, a zgromadzone ciepło wykorzystywane do ogrzewania budynków.

Technologia HT-ATES to nie klasyczna geotermia. Energia nie pochodziłaby z wnętrza Ziemi, lecz byłaby wytwarzana na powierzchni i sezonowo magazynowana pod ziemią.

Szansa na duże oszczędności

Władze uczelni zgodziły się już na wykonanie otworu monitoringowo-rozpoznawczego. Wiercenie i testy zaplanowano na nadchodzący rok akademicki. Ich wyniki zdecydują o budowie instalacji.



Przedsięwzięcie jest częścią projektu ACCEL-UTES. Według jego uczestników magazyn mógłby zmniejszyć emisję CO2 związaną z funkcjonowaniem kampusu o ponad połowę, ograniczyć zależność od gazu oraz odciążyć sieć elektroenergetyczną. Pobierałby prąd w okresach dużej produkcji energii odnawialnej, a zimą zmniejszał zapotrzebowanie budynków na energię.



Kierujący badaniami ze strony TNO prof. Jan-Diederik van Wees ocenił, że technologia szczególnie dobrze nadaje się do istniejących budynków, których instalacje zaprojektowano do ogrzewania gorącą wodą. Dzięki temu nie wymagałaby rozległych modernizacji.