W Wellington w Nowej Zelandii znaleziono dziesiątki martwych oraz ciężko rannych ptaków. Wokół szyi, skrzydeł i dziobów miały zawiązane ozdoby świąteczne, które uniemożliwiały im poruszanie się i oddychanie.

/ foto. WELLINGTON SPCA /

Wróble oraz gołębie zostały znalezione w Wellington w Nowej Zelandii ze świątecznymi ozdobami przywiązanymi do skrzydeł i szyi. Część stworzeń zmarła z głodu, ponieważ nie były wstanie się poruszać i szukać sobie pożywienia - informuje Stowarzyszenia Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (SPCA)

Niektóre z uratowanych gołębi były celowo pomalowano na ten sam kolor, co dekoracje przywiązane do ich ciał. Jeden gołąb miał czerwony świąteczny łańcuch owinięty wokół skrzydeł, a czubek jego oraz jego skrzydła pomalowano czerwoną farbą - gazeta "New Zealand Herald" cytuje regionalnego kierownika SPCA.

Władze miasta uważają, że ptaki były celowo "dekorowane", ponieważ ozdoby zostały precyzyjnie i z wielką dbałością zawiązane na ich małych ciałach - donosi "New Zealand Herald".

/ foto. WELLINGTON SPCA /

Wielu ludzi usiłowało pomóc napotykanym ptakom, jednak w niektórych przypadkach skończyło się to tragicznie dla małych stworzeń. Nieudolnie próbując rozwiązać supły z ozdób, zdarzało się, że węzły owijały się jeszcze ciaśniej, odcinając krążenie krwi i doprowadzając do śmierci ptaków. Te ptaszki, które przeżyją i docierają do naszego ośrodka, są zawsze w bardzo złym stanie i są tak niedożywione, że często nie mamy wyboru i ze względów humanitarnych musimy je uśpić - przyznała rzecznik SPCA Paige Janssen w e-mailu do BBC.

Otrzymaliśmy około 30 zgłoszeń dotyczących tego procederu. Udało się zaobserwować kilka ptaków, które wciąż są w stanie latać nad Kilbirne, mimo że mają przywiązane ozdoby świąteczne. Niestety nie jesteśmy w stanie do nich dotrzeć - dodała.

SPCA szuka w Wellington człowieka, który stoi za tym "przypadkiem wyjątkowego okrucieństwa". W zeszłym tygodniu organizacja wystąpiła do społeczeństwa z prośbą o przekazanie jakichkolwiek informacji w tej sprawie.

We wtorek grupa działaczy Stowarzyszenia Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt uratowała siedem "udekorowanych" gołębi, które odnaleziono na terenie nieruchomości na przedmieściach Kilbirnie w Wellington.

Stwierdzono, że ptaki były się w "trudnym, ale stabilnym stanie".

Opracowanie na podstawie BBC: Rafał Matyja/Joanna Potocka