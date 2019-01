Ekopatrol warszawskiej straży miejskiej został wezwany przez jednego z mieszkańców dzielnicy Wesoła w Warszawie. Na swojej posesji znalazł on bowiem węża.

/ foto. Straż Miejska w Warszawie /

Strażnicy miejscy złapali gada. Okazało się, że jest to wąż królewski. Te zwierzęta w naturze żyją w Ameryce Północnej i Meksyku.

Wąż przez noc był w specjalistycznym pojemniku w siedzibie straży miejskiej przy ulicy Sołtyka. We wtorek przewieziono go do oddziału CITES przy warszawskim ZOO.

/ foto. Straż Miejska w Warszawie /

Znaleziony gad ma prawie metr długości i jest czarno-szary. Wąż królewski żywi się innymi wężami, nawet jadowitymi. Większe dusi, a te mniejsze połyka żywcem. Jest odporny na toksyny swoich ofiar, ale sam nie jest jadowity.

Nie wiadomo, do kogo należy wąż znaleziony w Wesołej. Strażnicy podejrzewają, że ktoś go mógł wyrzucić lub wąż uciekł z terrarium, bo z natury jest płochliwy.