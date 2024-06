Medialne komentarze po debacie

Jak po debacie powiedział dziennikarz CNN John King, była ona "game changerem w tym sensie, że panuje głęboka, szeroka i bardzo agresywna panika wewnątrz Partii Demokratycznej".

Zaczęła się ona od pierwszych minut debaty i jest kontynuowana. Dotyczy partyjnych strategów, dotyczy oficjeli, dotyczy sponsorów. Rozmawiają oni teraz o występie prezydenta, który uważają za żałosny (...) i rozmawiają o tym, co powinni z tym zrobić. Niektóre z tych rozmów mówią o tym, czy powinni pójść do Białego Domu i poprosić prezydenta o wycofanie się - mówił King.

Inni reporterzy telewizji informowali o "pełnej panice" w obozie prezydenta, a jego występ skrytykowali przychylni mu komentatorzy. Zwracali oni uwagę na zachrypnięty głos Bidena, plątanie się w słowach i niewykorzystywanie okazji do jasnego zaprezentowania swoich poglądów.

To było bolesne. Kocham Joe Bidena, pracowałem dla niego. (...) Ale on stał dziś przed sprawdzianem, by odnowić zaufanie kraju i elektoratu i tego nie zrobił. I myślę, że wielu ludzi będzie chciało, by podjął się innego kursu. Wciąż jesteśmy daleko od konwencji i wciąż jest czas, by partia wymyśliła inną drogę naprzód - powiedział działacz i publicysta Van Jones.

Komentująca debatę wiceprezydent Kamala Harris stwierdziła, że prezydent miał "słaby początek", a także iż "nikt nie zamierza tego podważać", lecz dodała, że miał dobry finisz.

Podobne opinie demokratów przytaczał m.in. portal The Hill. To jest rzeczywisty koszmar. Nie wierzę w to, co oglądam. Oglądam, jak przegrywamy te wybory w zwolnionym tempie - powiedział serwisowi jeden z sojuszników Bidena.

W ten sam sposób debatę skomentował działacz demokratów w Kongresie - nazwał on występ Bidena "bolesnym". Może przyszedł czas, by wywrócić stolik - powiedział, sugerując potrzebę zmiany kandydata partii przed sierpniową konwencją nominacyjną w Chicago.