RMF24

W projekcie nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034 mają znaleźć się kolejne cięcia. Zagrożone mogą być pieniądze na politykę spójności, czyli fundusze na rozwój regionów i infrastrukturę – ustaliła dziennikarka RMF FM. Nową propozycję budżetową przedstawi w sobotę o godzinie 11 przewodniczący Rady Europejskiej António Costa. Polska chce, by jej koperta narodowa, czyli pieniądze na regiony i rolnictwo, pozostała bez zmian. Chodzi o 123 mld euro.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM ewentualne cięcia w krajowych kopertach na politykę spójności miałyby być jednak w miarę symboliczne. W propozycji miałoby się znaleźć także stopniowe przekazywanie części dochodów z systemu handlu emisjami ETS do wspólnego budżetu UE jako jeden z elementów nowych dochodów budżetowych UE. Właśnie temu Polska się ostro sprzeciwia. Jak informowała w zeszłym miesiącu dziennikarka RMF FM, Polska jest gotowa nawet zablokować z tego powodu cały budżet UE.

Polska gotowa zablokować budżet UE przez ETS. W tle możliwe weto prezydenta Polska jest gotowa zablokować unijny budżet na lata 2028–2034, jeśli miałby być w części finansowany z pieniędzy pochodzących z ETS – wynika z nieoficjalnych informacji RMF FM. Komisja Europejska chce, by 30 proc. pieniędzy ze sprzedaży uprawnień do…

Polska chce, by te pieniądze pozostały w kraju, a może chodzić nawet o 1 mld euro rocznie - przy założeniu, że chodzi o 30 proc. dochodów z aukcji emisjami, jak proponuje KE. Może więc paść propozycja dochodzenia do tej pełnej kwoty. Sprawa ETS jako zasobu własnego UE „zostanie z nami do końca negocjacji” – przepowiada w rozmowie z dziennikarką RMF FM dyplomata UE, a więc prawdopodobnie do grudnia. Mniej prawdopodobne są na razie cięcia dopłat dla rolników.

Do tej pory udało się uniknąć znaczących ograniczeń w pieniądzach dla poszczególnych państw. Wiceminister MSZ Ignacy Niemczycki przyznaje jednak, że tym razem sytuacja może być inna.

Historia negocjacji pokazuje, że najczęściej zaczynamy od pewnego wyższego pułapu i niestety schodzimy coraz niżej, ponieważ część naszych partnerów uważa, że budżet europejski po prostu nie może być tak duży – powiedział wiceminister. Chodzi o tzw. grupę skąpców na czele z Niemcami, Szwecją czy Holandią, które domagają się cięć rzędu kilkuset miliardów euro we wszystkich politykach, także w rolnictwie i polityce spójności.

17 państw sprzeciwia się cięciom

Na dwa dni przed ogłoszeniem przez Costę nowej propozycji budżetu UE, Polska wraz z 16 innymi państwami należącymi do tzw. grupy Przyjaciół Spójności wydała wspólne oświadczenie, w którym sprzeciwia się dalszemu zmniejszaniu pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo.

„Stanowczo odrzucamy wszelkie zmniejszenie krajowych kopert finansowych w ramach krajowych i regionalnych planów partnerstwa (NRPP) w nadchodzącym projekcie ram negocjacyjnych. Każde takie cięcie podważyłoby podstawę polityki Unii Europejskiej zapisane w traktatach” – napisano w oświadczeniu.