RMF24

„Ten szczyt jest zaprojektowany tak, żeby zakończył się niepowodzeniem” – mówi unijny dyplomata. Dzisiaj rozpoczyna się szczyt UE, na którym przywódcy nie zamierzają jeszcze na serio szukać kompromisu w sprawie nowego budżetu na lata 2028–2034. Donald Tusk chce natomiast przekonać sąsiadów do udziału w dodatkowej pożyczce dla Ukrainy. Ma też dwa twarde postulaty budżetowe: obronę pieniędzy na politykę spójności i sprzeciw wobec przekazywania dochodów z ETS do wspólnej unijnej kasy.

Tusk chce przekonać sąsiadów do pomocy Ukrainie

Chodzi o około 45 miliardów euro na finansowanie Ukrainy w 2027 roku. Czechy, Węgry, Słowacja i Bułgaria nie chcą uczestniczyć w mechanizmie dodatkowej pożyczki dla Kijowa. Warszawa nie zamierza publicznie ich atakować, bo to partnerzy w innych ważnych dla Polski sprawach, ale chce przekonywać ich do zmiany stanowiska.

Argument jest prosty: bezpieczeństwo Europy jest wspólne, więc nie można z niego korzystać, jednocześnie uchylając się od finansowania pomocy dla Ukrainy. Tusk apelował już o solidarność z Kijowem podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Problem komplikuje jednak fakt, że finansowanie Ukrainy na 2027 rok powiązano z negocjacjami nowego budżetu UE na lata 2028–2034.

Polska mówi „nie” dla pieniędzy z ETS w unijnej kasie

Premier Tusk będzie się nadal sprzeciwiał pomysłowi przekazywania części dochodów z handlu emisjami CO2 do wspólnego budżetu UE. Dziennikarka RMF FM informowała już przed poprzednim szczytem, że Polska jest gotowa nawet blokować budżet.

Warszawa chce, by te pieniądze pozostawały w państwach członkowskich i finansowały transformację energetyczną. Z wyliczeń dziennikarki RMF FM wynika, że nawet przy zastosowaniu zaproponowanego przez Costę okresu przejściowego, który zmniejsza polską składkę o połowę, Polska musiałaby wpłacić ponad 3,5 miliarda euro w ciągu siedmiu lat. To pieniądze, które zamiast na krajową transformację energetyczną trafiłyby do unijnej kasy.

Costa obciął polską kopertę nawet o miliard euro. Tusk powie „stop”

Kolejnym priorytetem Warszawy jest obrona pieniędzy na politykę spójności, czyli rozwój słabszych gospodarczo regionów. Polska nie chce dopuścić do dalszych cięć. W sobotniej propozycji António Costy polska koperta jest mniejsza o kwotę od pół do jednego miliarda euro.

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM, premier Tusk będzie przekonywać, że inwestycje w infrastrukturę i odporność wschodnich regionów Unii są ważne dla bezpieczeństwa całej Wspólnoty. Dlatego mobilizuje grupę Przyjaciół Spójności. Jak słyszymy w dobrze poinformowanych źródłach, robi to na różne sposoby – przez telefony, e-maile, SMS-y, a nawet grupy na WhatsAppie.

Mobilizacja drugiej strony

Tymczasem rośnie mobilizacja państw domagających się oszczędności. Siedem krajów – Niemcy, Holandia, Austria, Szwecja, Dania, Finlandia i Belgia, która niedawno dołączyła do tej grupy – chce mniejszego budżetu, sprzeciwia się wspólnemu zadłużaniu Unii i jest sceptycznych wobec nowych unijnych podatków. Szczególnie trudny jest spór między Berlinem, który naciska na ograniczenie wydatków, a Paryżem. Osobnym punktem zapalnym pozostają rabaty, czyli obniżki składek dla części najbogatszych państw.

To nie jest moment na zbliżanie stanowisk. Na razie wszyscy badają pozycje pozostałych – mówi unijny dyplomata.

Prawdziwe negocjacje mają rozpocząć się dopiero na kolejnym szczycie UE w grudniu. Wtedy presja na kompromis będzie większa, także ze względu na przyszłoroczne wybory prezydenckie we Francji i obawy o możliwe zwycięstwo Marine Le Pen, która mogłaby zablokować unijny budżet i doprowadzić do kryzysu w UE.

