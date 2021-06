Aktor Bartosz Bielenia, odtwarzający główną rolę w filmie "Boże Ciało" Jana Komasy, nominowanym do nagrody Parlamentu Europejskiego Lux na jego forum powtórzył okrzyk w obronie Białorusi za aktywistką Janą Szostak. Mówił o więźniach politycznych w tym kraju.

Bartosz Bielenia / PAP/EPA/JULIEN WARNAND / POOL /

Wystąpienie Bieleni miało miejsce w środę podczas ceremonii wręczenia nagrody Lux przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego w siedzibie PE w Strasburgu. Zwycięzcą tegorocznej edycji jest film "Kolektyw" rumuńskiego reżysera Alesandra Nanau. "Boże Ciało" było jednym z tegorocznych finalistów.

Krzyk, potem następny jeszcze silniejszy i trzeci, niemal desperacki, wzniósł się podczas ceremonii - relacjonuje agencja Ansa wystąpienie Bieleni, a za nią inne włoskie media.



Cytuje też słowa Bieleni: Jestem Polakiem, a Polska jest na granicy Unii Europejskiej z Białorusią. A za tą granicą 30 500 osób było torturowanych, 476 trafiło do więzienia z powodu działalności politycznej, a 30 zostało zabitych tylko w 2020 roku.







Aktor wyjaśnił, że wszystko, co może zrobić, to oddać swój głos w geście solidarności Janie Szostak z Białorusi, która o godzinie 18 podnosi krzyk przed biurem przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Warszawie.



Przytoczył słowa Szostak o tym, że milczenie wokół Białorusi trwało o 27 lat za długo. Wyjaśnił, że to krzyk za wszystkich torturowanych, za każdą zgwałconą kobietę. Niech żyje Białoruś - zakończył Bielenia wśród braw.