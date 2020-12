W najbliższych tygodniach królowa Elżbieta II zaszczepi się przeciw koronawirusowi. 94-letnia monarchini i jej mąż, 99-letni książę Filip zostaną zaszczepieni ze względu na ich wiek, ale też i dla dobrego przykłady dla obywateli. W środę Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła do użytku szczepionkę. Szczepienia zaczną się na początku przyszłego tygodnia.

To ten preparat dopuszczono do użycia w Wielkiej Brytanii. Według mediów 94-letnia monarchini i jej mąż, 99-letni książę Filip zostaną zaszczepieni priorytetowo ze względu na ich wiek. Poddanie się szczepieniu przez starszych członków rodziny królewskiej ma także zachęcić do szczepień jak największą liczbę Brytyjczyków.

Szczepienia na Wyspach zaczną się na początku przyszłego tygodnia. Brytyjski rząd zamówił 40 milionów dawek szczepionki - która, aby była skuteczna wymaga dwóch dawek - choć zdecydowana większość z nich zostanie dostarczona w przyszłym roku.

W pierwszej kolejności mają zostać zaszczepieni ludzie w podeszłym wieku i najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem.



W czwartek zastępca naczelnego lekarza Anglii Jonathan Van-Tam ocenił, że że wraz z pierwszą falą szczepień liczba hospitalizacji oraz zgonów z powodu Covid-19 może zostać zredukowana nawet o 99 proc. W Wielkiej Brytanii całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 61 014. Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.