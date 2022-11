Korea Północna zagroziła "ostrzejszą odpowiedzią militarną" na zapowiedź Waszyngtonu dotyczącą zwiększenia, wraz z sojusznikami, aktywności wojskowej w regionie - poinformowała agencja prasowa KCNA. Północnokoreańskie MSZ oświadczyło, że Stany Zjednoczone "podejmują rozgrywkę, której pożałują".

Kim Dzong Un / Shutterstock

Minister spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son Hui skrytykował też ostatni trójstronny szczyt USA - Korea Południowa - Japonia, podczas którego przywódcy tych krajów skrytykowali ostatnie testy rakietowe Pjongjangu i zapowiedzieli zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Szef dyplomacji Korei Północnej oświadczył, że te trzy kraje - przeprowadzając wspólne manewry wojskowe - nie powstrzymały Północy, natomiast doprowadziły do zaostrzenia kryzysu w dziedzinie bezpieczeństwa. Dodał, że tego rodzaju działania spotkają się "z ostrzejszymi odpowiedziami".



Stany Zjednoczone zdadzą sobie dobrze sprawę, że to rozgrywka, której z pewnością pożałują - powiedział Choe cytowany przez agencję KCNA.



Podczas zakończonych niedawno ćwiczeń sił powietrznych USA i Korei Południowej pod kryptonimem Vigilant Storm, Korea Płn. wystrzeliła blisko 30 pocisków różnego rodzaju, z których jeden spadł w odległości zaledwie 57 kilometrów od wybrzeża Korei Południowej. Był to pierwszy taki przypadek od zakończonej w 1953 roku wojny koreańskiej.