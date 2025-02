1 lutego w Norwegii wszedł w życie zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Ostatnia ferma w kraju została zamknięta dwa lata temu. Na wypłatę odszkodowań w pełnej wysokości czeka wciąż ponad połowa z 418 właścicieli zlikwidowanych zakładów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przepisy zakazujące hodowli zwierząt futerkowych w Norwegii zostały uchwalone przez Stortinget (tamtejszy parlament) w 2019 roku.

Hodowcy na zamknięcie ferm dostali 6 lat. Ostatni zakład zakończył działalność w styczniu 2023 roku.

Wnioski o rekompensatę złożyło 418 hodowców, jednak pieniądze w pełnej wysokości otrzymała do końca stycznia niewiele ponad jedna trzecia z nich.

Do tej pory w ramach odszkodowania wypłacono 1,84 mld koron (około 660 mln złotych). Norweskie ministerstwo rolnictwa zapewniło, że całość należnych pieniędzy trafi do hodowców do połowy roku.

W tych krajach zakazano hodowli futerkowej

Norwegia dołączyła do krajów, w których hodowla zwierząt futerkowych jest zakazana.

Pierwszym z nich stała się w 2000 roku Wielka Brytania. W kolejnych latach podobne decyzje podjęły władze m.in. Austrii, Włoch, Słowacji, Holandii, Belgii.

Od 2027 roku zakaz wejdzie w życie na Litwie i w Rumunii, a rok później na Łotwie.

Największymi na świecie producentami futer z chowu klatkowego pozostają m.in. Chiny, Finlandia, Rosja i Polska.