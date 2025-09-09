W poniedziałek późnym wieczorem przywrócono ruch na usytuowanej w lizbońskiej starówce ulicy Calcada da Gloria, gdzie w ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego w skutkach wypadku kolejki linowo-terenowej. W środę późnym popołudniem wskutek pęknięcia liny pojazdu kolejka wypadła z szyn. Po uderzeniu z prędkością 60 km/h w ścianę pobliskiego budynku pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Zginęło 16 osób.

Wypadek kolejki w portugalskiej Lizbonie / AA/ABACA / PAP/Abaca

Tragedia w Lizbonie. Wiele ofiar śmiertelnych

Przed otwarciem ruchu na przylegającej do Placu Restauradores ulicy, gdzie przed środowym wypadkiem kursowała kolejka Gloria, policja usunęła barierki, a także liczne kwiaty i znicze pozostawione przez okolicznych mieszkańców oraz turystów.

Otwarcie stołecznej ulicy nie wiąże się jednak z przywróceniem kursowania kolejki Gloria, której ruch od czasu katastrofy został wstrzymany na bliżej nieokreślony czas. Według portugalskich służb medycznych spośród 22 pasażerów, którzy odnieśli obrażenia w wypadku kolejki Gloria, cztery osoby wciąż przebywają w lizbońskich szpitalach.

Okoliczności wypadku

