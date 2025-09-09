W poniedziałek późnym wieczorem przywrócono ruch na usytuowanej w lizbońskiej starówce ulicy Calcada da Gloria, gdzie w ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego w skutkach wypadku kolejki linowo-terenowej. W środę późnym popołudniem wskutek pęknięcia liny pojazdu kolejka wypadła z szyn. Po uderzeniu z prędkością 60 km/h w ścianę pobliskiego budynku pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Zginęło 16 osób.

Przed otwarciem ruchu na przylegającej do Placu Restauradores ulicy, gdzie przed środowym wypadkiem kursowała kolejka Gloria, policja usunęła barierki, a także liczne kwiaty i znicze pozostawione przez okolicznych mieszkańców oraz turystów. 

Otwarcie stołecznej ulicy nie wiąże się jednak z przywróceniem kursowania kolejki Gloria, której ruch od czasu katastrofy został wstrzymany na bliżej nieokreślony czas. Według portugalskich służb medycznych spośród 22 pasażerów, którzy odnieśli obrażenia w wypadku kolejki Gloria, cztery osoby wciąż przebywają w lizbońskich szpitalach.

Okoliczności wypadku

W wypadku kolejki śmierć poniosło pięciu obywateli Portugalii, trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków i dwóch obywateli Korei Południowej, a także Szwajcarka, Francuzka, Ukrainiec oraz Amerykanin. 

W poniedziałek lizbońskie media ujawniły, że jednym z zabitych w katastrofie Brytyjczyków był podróżujący po świecie pasjonat pojazdów szynowych Andrew David Kenneth Young. Jednym z celów wizyty 82-latka w Portugalii była właśnie podróż kolejką Gloria.