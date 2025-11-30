Sri Lanka zmaga się z kataklizmem spowodowanym cyklonem Ditwah. Wskutek powodzi i osuwisk błotnych zginęły już "co najmniej" 193 osoby, a 223 uznaje się za zaginione - poinformowało w niedzielę Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (DMC). Władze zaapelowały o międzynarodową pomoc dla ok. 830 tys. przesiedlonych osób.

Sri Lanka od kilku dni zmaga się z jedną z najpoważniejszych katastrof w swojej historii. Jak podaje Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, "co najmniej" 193 osoby nie żyją, 223 uznaje się za zaginione. Zniszczonych zostało ponad 20 tys. domów, a setki tysięcy osób musiało znaleźć schronienie w tymczasowych ośrodkach prowadzonych przez państwo.

Władze poinformowały, że w wyniku cyklonu Ditwah około jedna trzecia kraju pozbawiona jest prądu i dostępu do bieżącej wody. Prezydent Anura Kumara Dissanayake ogłosił na Sri Lance stan wyjątkowy. W celu wsparcia działań pomocowych na obszary dotknięte klęską żywiołową skierowano wojsko.

W niektórych regionach wprowadzono nakazy ewakuacji, gdyż poziom wody w rzece Kelani nadal gwałtownie rośnie - tak jest m.in. w północnej części Kolombo, największego miasta Sri Lanki. Chociaż cyklon nas opuścił, ulewne deszcze w górnym biegu rzeki zalewają teraz nisko położone obszary wzdłuż brzegów rzeki Kelani - powiedział przedstawiciel DMC.

Cyklon Ditwah na Sri Lance. Władze apelują o międzynarodowe wsparcie

Sri Lanka, wyspa na Oceanie Indyjskim położona na południowy wschód od Indii i oddzielona od nich cieśniną Palk, od blisko tygodnia zmaga się z trudnymi warunkami pogodowymi z powodu cyklonu Ditwah.

Władze Sri Lanki zaapelowały o pomoc międzynarodową dla ponad 830 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych i przebywających w tymczasowych schroniskach. 

Obecna klęska żywiołowa jest najgorszą, jaka dotknęła Sri Lankę od 2017 roku, kiedy w powodziach i osuwiskach ziemi zginęło ponad 200 osób.