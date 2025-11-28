Do 84 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osuwisk ziemi, które nawiedziły w tym tygodniu indonezyjską wyspę Sumatra - poinformowały w piątek lokalne służby ratunkowe. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze ulec zmianie, gdyż ekipy ratunkowe wciąż docierają do najbardziej odizolowanych rejonów.

Powódź w mieście Medan na Sumatrze Północnej. / YT HARIONO / East News

Więcej aktualnych informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Najwięcej ofiar odnotowano w prowincji Sumatra Północna.

"Według stanu na dzisiejszy (piątkowy) ranek liczba ofiar śmiertelnych wynosi 62, a 95 osób zostało rannych" - przekazał agencji AFP rzecznik policji w Sumatrze Północnej Ferry Walintukan. Co najmniej 65 osób jest nadal poszukiwanych.

Najbardziej dotkniętym miastem jest Sibolga, gdzie zginęło ponad 30 osób.

Tragiczny bilans obejmuje również sąsiednią prowincję, Sumatrę Zachodnią. Tamtejsze służby potwierdziły śmierć co najmniej 22 osób, a los 12 innych pozostaje nieznany.

Łącznie na Sumatrze zginęły 84 osoby.

Błotniste potoki wdzierały się do domów

Ulewne deszcze, trwające od kilku dni, spowodowały również powodzie, osuwiska i znaczne zniszczenia infrastruktury w prowincji Aceh, gdzie ewakuowano blisko 1500 osób.

Lokalne media donoszą o ogromnych zniszczeniach. Gwałtowne, błotniste potoki wdzierały się do domów, niszcząc lub zalewając ponad 2 tys. budynków i odcinając drogi dojazdowe do wielu miejscowości, dostawy prądu, co znacząco utrudnia dotarcie z pomocą. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze ulec zmianie, gdyż ekipy ratunkowe wciąż docierają do najbardziej odizolowanych rejonów.