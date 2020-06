Pamiętacie pułkownika Romualda Lipińskiego, który mieszka w okolicy Waszyngtonu? To jemu Polonia zrobiła niespodziankę, kilka dni przed kolejną rocznicą bitwy o Monte Cassino, organizując przejazd z biało czerwonymi flagami przed jego domem. Pułkownik salutował i nie mógł powstrzymać emocji. Wszystko działo się w czasie rozmowy dla RMF FM, która była pretekstem, aby polski bohater, był przed domem, kiedy nadjechały udekorowane auta pilotowane przez samochody miejscowej policji.

„Kartka dla Bohatera”. Zrób niespodziankę polskiemu weteranowi Paweł Żuchowski / RMF FM

Teraz znów chcemy jeszcze raz sprawić niespodziankę pułkownikowi. 25 lipca pułkownik Romuald Lipiński będzie mieć 95 urodziny. Wielu z Was chciało napisać list do pułkownika, po obejrzeniu filmu na naszej stronie. No to jest dobra okazja.

Kartki i listy z życzeniami i wyrazami szacunku możecie wysyłać na podany poniżej adres. W dniu urodzin żołnierze z naszej placówki w Waszyngtonie zawiozą wszystko pułkownikowi.

Prosimy nie czekajcie. Z powodu epidemii koronawirusa i ograniczonych lotów, kartki i listy idą obecnie dłużej do USA. Podobnie jest na terenie Stanów Zjednoczonych.

Adres:

Pułkownik Romuald Lipiński

Biuro Attaché Obrony

2224 Wyoming Ave NW

Washington, DC 20008

USA