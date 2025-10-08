Kanadyjski morski park rozrywki Marineland grozi uśmierceniem 30 białuch arktycznych. Powód? Rząd zablokował sprzedaż tych morskich ssaków do Chin, a park znajduje się w krytycznej sytuacji finansowej.

Białuchy arktyczne żyją w niewielkich grupach, liczących zwykle maksymalnie 5–10 osobników. / Shutterstock

Park Marineland z Ontario miał nadzieję sprzedać białuchy arktyczne, zwane też walami białymi. Nowym właścicielem zwierząt miał stać się park rozrywki Chimelong Ocean Kingdom w chińskim Zhuhai.

Kanadyjczycy nie ukrywali, że od lat mają problemy finansowe. Rząd w Ottawie odmówił jednak w zeszłym tygodniu tej transakcji, tłumacząc to obawami o złe traktowanie białuch i wykorzystywanie ich w publicznej rozrywce.

Marineland zwrócił się wówczas o dofinansowanie ze środków federalnych, aby móc nadal opiekować się zwierzętami. Ten wniosek również został odrzucony. Minister rybołówstwa Joanne Thompson uznała go - jak donosi BBC - za "niewłaściwy".

W sytuacji braku funduszy Marineland poinformował, że być może będzie musiał uśpić zwierzęta. Uzasadnił to krytyczną sytuacją finansową, która nie pozwala na zapewnienie zwierzętom odpowiedniej opieki.

Minister Thompson odparła na to, że brak alternatywnego, realnego schronienia dla białuch nie oznacza, że rząd Kanady powinien płacić za ich opiekę. Dodatkowo wyjaśniła, że odmówiła wydania zezwolenia na wywóz zwierząt do Chin ze względu na zaostrzenie w 2019 r. kanadyjskich przepisów. Nowe prawo zakazuje wykorzystywania m.in. wielorybów czy delfinów w celach rozrywkowych.

Zatwierdzenie prośby oznaczałoby dalsze ich życie w niewoli i powrót do publicznej rozrywki - powiedziała Thompson.

Park od dawna jest krytykowany

Jak zauważa BBC, krytyka Marinelandu trwa od kilku lat. W 2020 r. Animal Welfare Services (Służba Ochrony Zwierząt) wszczęła dochodzenie w sprawie parku. Wykazało ono, że ciągu dwóch lat w parku zginęło 12 wielorybów. Z kolei według agencji prasowej Canadian Press od 2019 r. w parku morskim zginęło około 20 wielorybów, z czego pięć w 2024 r.

Aktywiści działający na rzecz dobrostanu zwierząt wyrazili oburzenie postępowaniem Marinelandu. BBC cytuje Camille Labchuk, dyrektor wykonawczą kanadyjskiej organizacji Animal Justice, która powiedziała, że Marineland ma "moralny obowiązek finansowania przyszłej opieki nad tymi zwierzętami", a groźby ich uśmiercenia są "naganne".

Organizacja World Animal Protection zaapelowała do władz prowincji o przejęcie białuch arktycznych z Marinelandu.

Białucha arktyczna to gatunek ssaka z rodziny narwalowatych. Długość ciała tego zwierzęcia wynosi od 300 do 450 cm, masa - od 500 do 1600 kg.