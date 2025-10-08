Nietypowa sytuacja w Wiesbaden. Miejscowa straż pożarna w ubiegłą sobotę została wezwana aż cztery razy przez odwiedzających centrum handlowe w związku z niepokojącym zapachem przypominającym gaz. Po dokładnej kontroli okazało się, że źródło zapachu było zupełnie inne.
Kilku klientów centrum handlowego, wyczuwając nietypową woń, zdecydowało się zadzwonić po straż pożarną. Strażacy przyjechali na miejsce i przy użyciu specjalistycznego sprzętu zaczęli sprawdzać, czy w budynku nie ulatnia się gaz.
Jak podaje Deutsche Welle, aparatura nie wykryła niczego niepokojącego, a co więcej - budynek nie był podłączony do sieci gazowej. Mimo to strażacy zostali wieczorem ponownie wezwani do centrum z tego samego powodu.
Po przeszukaniu sklepów okazało się, że niepokojący zapach generuje durian - owoc pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej. Woń prawdopodobnie rozprzestrzeniła się po całym budynku dzięki systemowi wentylacyjnemu centrum handlowego.
Do podobnej sytuacji doszło także w jednym z bloków mieszkalnych. Mieszkańcy zgłosili, że na klatce schodowej czuć gaz. Okazało się, że za zapach odpowiadał sąsiad, który przechowywał w mieszkaniu duriany.