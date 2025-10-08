Nietypowa sytuacja w Wiesbaden. Miejscowa straż pożarna w ubiegłą sobotę została wezwana aż cztery razy przez odwiedzających centrum handlowe w związku z niepokojącym zapachem przypominającym gaz. Po dokładnej kontroli okazało się, że źródło zapachu było zupełnie inne.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kilku klientów centrum handlowego, wyczuwając nietypową woń, zdecydowało się zadzwonić po straż pożarną. Strażacy przyjechali na miejsce i przy użyciu specjalistycznego sprzętu zaczęli sprawdzać, czy w budynku nie ulatnia się gaz.

Jak podaje Deutsche Welle, aparatura nie wykryła niczego niepokojącego, a co więcej - budynek nie był podłączony do sieci gazowej. Mimo to strażacy zostali wieczorem ponownie wezwani do centrum z tego samego powodu.

Po przeszukaniu sklepów okazało się, że niepokojący zapach generuje durian - owoc pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej. Woń prawdopodobnie rozprzestrzeniła się po całym budynku dzięki systemowi wentylacyjnemu centrum handlowego.

Do podobnej sytuacji doszło także w jednym z bloków mieszkalnych. Mieszkańcy zgłosili, że na klatce schodowej czuć gaz. Okazało się, że za zapach odpowiadał sąsiad, który przechowywał w mieszkaniu duriany.