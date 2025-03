W 2022 r. Carney opublikował swoją książkę „Value(s). Building a Better World for All”, w której pisał o konieczności budowy gospodarki i społeczeństwa na podstawie wartości ludzkich, a nie rynkowych.

Carney cytuje w książce filozofa polityki Michaela Josepha Sandela, który powiedział, że "im więcej kraj żąda od swoich obywateli, tym większe jest ich oddanie. (…) Wartości obywatelskie buduje się z dołu do góry, a nie z góry do dołu". Przypomina też Oskara Wilde'a, który w "Wachlarzu Lady Windermere" napisał, że cynik to ktoś, kto zna cenę wszystkiego, ale nie zna wartości niczego.

Zapowiedź utrzymania ceł odwetowych wobec USA i dużych inwestycji

To są ciemne dni, spowodowane przez kraj, któremu nie możemy dłużej ufać - mówił Mark Carney. Nie prosiliśmy się o tę walkę. (…) W handlu tak jak w hokeju - Kanada wygrywa. Ale to zwycięstwo nie będzie proste - mówił Carney, komentując posunięcia USA wobec Kanady i nakładanie ceł.

Jest ktoś, kto chce osłabić naszą gospodarkę. To Donald Trump. Nie możemy pozwolić, by mu się to udało - mówił dalej, podkreślając, że "kiedy działamy razem - jesteśmy silną Kanadą".

Dotychczasowe działania rządu, m.in. cła odwetowe, określił jako właściwe i podkreślił, że jego rząd je utrzyma "tak długo, aż Amerykanie okażą nam szacunek". Obecną sytuację polityczną określił jako "największy kryzys w czasie naszego życia".