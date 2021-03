Izraelsko-kanadyjski lobbysta Ari Ben-Menashe został zatrudniony przez rządzącą w Mjanmie juntę wojskową, by "wyjaśnić prawdziwą sytuację" kraju na arenie międzynarodowej. Dostanie za to 2 mln dolarów. Wyzwanie dość poważne, bo lobbysta będzie musiał odnieść się m.in. do masowych protestów przeciwko dyktaturze, w których zginęło ponad 60 osób.

