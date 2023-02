Przedstawiciel Unii Europejskiej w Tbilisi złożył do gruzińskich władz oficjalny protest w sprawie byłego prezydenta tego kraju Micheila Saakaszwilego - dowiedziała się dziennikarka RMF FM w Brukseli. Znalazło się w nim wezwanie do przerwania kary Saakaszwilego na czas leczenia w Polsce.

Saakaszwili odbywa wyrok 6 lat więzienia za rzekome nadużycie władzy. Ostatnio stan jego zdrowia znacznie się pogorszył.

Polska obawia się, że ponieważ Sakaszwili uchodzi za osobistego wroga Kremla, to Rosja może pozbawić go życia "gruzińskimi rękami".

Na szczycie UE 10 lutego premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska gotowa jest go przyjąć na leczenie. "Obawiamy się, że może go spotkać wszystko to, co najgorsze w Gruzji" - mówił po zakończeniu szczytu polski premier.

Szybko wszystkie kraje podpisały się pod zainicjowanym przez Polskę protestem - z wyjątkiem Węgier, które go zablokowały. O zablokowaniu przez Węgry polskich starań jako pierwsza informowała dziennikarka RMF FM.

W sprawie tego typu oficjalnych protestów (w języku dyplomatycznym - demarche) potrzebna jest jednomyślność. Ostatecznie Węgry pod naciskiem Polski i innych państw - odpuściły.