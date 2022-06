Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego porozumieli się w sprawie wprowadzenia do 2024 roku jednolitego wejścia do ładowarek w telefonach komórkowych, tabletach i aparatach fotograficznych. Oznacza to m.in., że Apple będzie musiał zmienić złącze w iPhone'ach sprzedawanych w Unii Europejskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock "Do jesieni 2024 roku USB typu C stanie się wspólnym portem ładowania dla wszystkich telefonów komórkowych, tabletów i aparatów fotograficznych w UE. Uzgodnili to dzisiaj negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Parlament Europejski. "Wstępne porozumienie w sprawie zmienionej dyrektywy dotyczące urządzeń radiowych ustanawia jedno rozwiązanie do ładowania niektórych urządzeń elektronicznych. Ustawa ta jest częścią szerszych wysiłków UE na rzecz uczynienia produktów w UE bardziej zrównoważonymi, zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i ułatwienia życia konsumentom" - dodano. Po wakacyjnej przerwie Parlament i Rada UE będą musiały formalnie zatwierdzić umowę, zanim zostanie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji, a jej postanowienia zaczną obowiązywać po 24 miesiącach. Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do produktów, wprowadzonych na rynek przed wejściem przepisów w życie. Oznacza to np., że Apple będzie musiał zmienić złącze w iPhone'ach sprzedawanych w UE. Obecnie są one ładowane za pomocą kabla Lightning. Użytkownicy iPhone’ów i telefonów z Androidem od dawna zwracali uwagę na to, że muszą mieć różne ładowarki, żeby ładować swoje urządzenia. Zobacz również: Niemcy: Strzały w supermarkecie. Nie żyją 2 osoby

