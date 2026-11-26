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Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, w wywiadzie dla Axel Springer stwierdził, że wojna w Ukrainie to konflikt zastępczy, a Władimir Putin zgodził się nie używać broni jądrowej i zapewnił, że nie ma takiego zamiaru. Kushner przy okazji wyraził uznanie dla Putina, który jest jego zdaniem „arcymistrzem polityki”.

W rozmowie z Matthiasem Doepfnerem, szefem koncernu Axel Springer, Jared Kushner odpowiedział, dlaczego Rosja dopuszcza się prowokacji, w tym wysyłania rakiet do Polski, jeśli chce pokoju. Kushner odparł, że jego zdaniem wojna w Ukrainie to typowa „proxy war”, czyli konflikt zastępczy. Kushner ostrzegł, że sytuacja jest niezwykle napięta i niewiele potrzeba, by przez błąd w ocenie doszło do niekontrolowanej eskalacji.

„FT”: Putin nie skusił się na to, co proponowali mu Amerykanie Administracja USA miała po cichu wycofać się z pomysłu oferowania Rosji współpracy biznesowej w zamian za zakończenie wojny przeciwko Ukrainie. Jak podał w środę „Financial Times”, powodem było niewielkie zainteresowanie Moskwy proponowanymi…

Na razie Putin wykazuje wstrzemięźliwość. Zgodził się nie używać broni jądrowej, co oczywiście jest dużą rzeczą, i zapewnił nas, że nie ma takiego zamiaru – powiedział Kushner.

Putin nie ufa rozejmowi

W ocenie Kushnera, rosyjski przywódca nie zgadza się na zawieszenie broni na Ukrainie, bo nie wierzy, że przyniesie ono trwały pokój. Amerykański wysłannik przyznał, że mimo nacisków ze strony USA, Putin nie jest zainteresowany szybkim zakończeniem konfliktu. Bardzo mocno o to naciskaliśmy, ale nie wygląda na to, by prezydent Putin był tym zainteresowany. Dlatego powinniśmy skupić się na okresie powojennym – podkreślił Kushner.

Zdaniem Kushnera, kluczowe dla zakończenia wojny będzie wypracowanie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Większość granic w Europie zmieniała się z czasem. Będziemy musieli ustalić jakąś linię. Nie chodzi o sprawiedliwość ani o to, kto ma rację. Chodzi o to, jak zakończyć zabijanie – zaznaczył.

Kushner dodał, że choć udało się przekonać Rosję do rozszerzenia rozmów o Europę, to Putin wciąż postrzega Zachód jako stronę prowokującą i dążącą do strategicznej porażki Rosji.

NATO, krytyka Zełenskiego i pochwały dla Putina

Kushner przyznał, że Rosjanie naprawdę postrzegają NATO jako zagrożenie. Pytanie, czy to problem faktów, czy postrzegania. Jeśli prawdziwą intencją NATO jest bycie sojuszem obronnym, a ja w to wierzę, to mamy szansę wyjaśnić część tej dezinformacji w rozmowach – powiedział.

W wywiadzie nie zabrakło też krytyki pod adresem prezydenta Ukrainy. Kushner zarzucił Wołodymyrowi Zełenskiemu brak szacunku wobec Donalda Trumpa po tzw. umowie dieslowej z Rosją. Zaznaczył, że to od Trumpa będzie zależało, czy Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa.

Jednocześnie Kushner nie szczędził pochwał Władimirowi Putinowi, nazywając go „arcymistrzem polityki”. To postać historyczna. Zawsze jest bardzo dobrze przygotowany, robi dużo notatek, bardzo dogłębnie rozumie problemy i ma w nich bardzo zdecydowane poglądy – podsumował.