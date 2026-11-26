RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Rekordowo wysokie przypływy oraz fale dochodzące miejscami do 15 metrów uderzyły w wybrzeże Kalifornii. Żywioł zalał domy, ulice i doprowadził do zawalenia fragmentu historycznego mola w Pacifica – miejscowości położonej na południe od San Francisco.

Jak podał „Los Angeles Times”, w Pacifica woda z Oceanu Spokojnego wdarła się na kilka kwartałów zabudowy mieszkalnej. Na części ulic mieszkańcy brodzili w wodzie sięgającej kolan. Silne fale zniszczyły też fragment mola wybudowanego w 1973 roku.

El Niño i wyjątkowo ciepły ocean

Do gwałtownych zjawisk przyczyniły się bardzo wysokie przypływy, silne El Niño (okresowe zjawisko klimatyczne na Pacyfiku), rekordowa temperatura wód oceanicznych oraz fale nadciągające od zachodu. Kilka budynków zostało zalanych także w hrabstwie Orange.

Mężczyzna przy nabrzeżu w Pacifica (fot. JOSH EDELSON) / AFP/East News

Woda wdarła się pomiędzy zabudowania w Pacifica (fot. JOSH EDELSON) / AFP/East News

To El Niño jest bezprecedensowe pod względem swojej siły – powiedział Ray Mueller, przedstawiciel władz hrabstwa San Mateo.

Zwrócił uwagę, że do szkód doszło mimo bezchmurnej i niemal bezwietrznej pogody. Systemy pomp odprowadzających wodę nie zdołały opanować sytuacji.

Ewakuacje i zamknięte plaże

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom określił zniszczenia w Pacifica jako „rozdzierające serce”. To zapowiedź tego, co nadejdzie. To, co dziś jest anomalią, jutro stanie się normą. Tego będą doświadczać nasze dzieci każdego dnia – ocenił.

W kurorcie Pajaro Dunes, w hrabstwie Santa Cruz, mieszkańcom nakazano pozostanie w domach. Ostrzeżeniami ewakuacyjnymi objęto również wybrane osiedla w rejonie Stinson Beach.

W Capitola fale uderzały w zabudowę przy nabrzeżu i zalewały ulice. Z kolei w hrabstwie Monterey, gdzie prognozowano fale do 15 metrów, lokalne władze zdecydowały o zamknięciu kilku plaż.