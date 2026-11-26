RMF24

Powrót do Unii czy też tak zwany reset nie są postępem. To kapitulacja - grzmi eurosceptyczny biznesmen Arron Banks. Wtórują mu lider Reform UK Nigel Farage oraz ekonomistka Catherine McBride. Cała trójka ogłosiła początek kampanii „Keep Britain Out”, która ma na celu powstrzymanie Wielkiej Brytanii przed powrotem do Unii Europejskiej.

Obrona brytyjskiej suwerenności

Na stronie internetowej kampanii „Niech Brytania pozostanie na zewnątrz” („Niech Brytania pozostanie poza UE”) jej inicjatorzy określają się jako „polityczna grupa nacisku, której celem jest obrona brytyjskiej suwerenności, ochrona demokratycznego mandatu wynikającego z referendum (brexitowego) z 2016 r. oraz sprzeciw wobec wszelkich prób powrotu Zjednoczonego Królestwa do Unii Europejskiej, zarówno poprzez formalne członkostwo, jak i stopniowe oddawanie kompetencji Brukseli".

Pod koniec września brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział „narodową debatę” na temat stosunków Wielkiej Brytanii z UE, podkreślając, że brexit w obecnym kształcie nie działa, szkodzi gospodarce i ogranicza zdolność kraju do kontrolowania imigracji.

Z powrotem w ręce Brukseli

Powrót do Unii czy też tak zwany reset nie są postępem. To kapitulacja. Oznacza to oddanie z powrotem w ręce Brukseli ustalania zasad, które będą regulować sztuczną inteligencję, technologie rolnicze oraz dynamicznie rozwijające się sektory przyszłości - przekonywał w środę Arron Banks, jeden z liderów grupy, znana postać ruchu eurosceptycznego i weteran referendalnej kampanii z 2016 roku.

Nigel Farage stwierdził, że traktuje kampanię „Keep Britain Out” jako rodzaj ubezpieczenia i liczy, że ostatecznie okaże się niepotrzebna, bo nikt nie będzie próbował wprowadzić w życie pomysłu odwrócenia brexitu.

„Dokładnie to, czego chcieli nasi wrogowie”. Burnham krytykuje brexit i zapowiada zmiany Brytyjski premier Andy Burnham w londyńskim City przyznał, że brexit zaszkodził gospodarce i nie spełnił obietnic złożonych Brytyjczykom. Przed piątkowym szczytem z UE zapowiedział też „nowe, pragmatyczne podejście” do relacji ze Wspólnotą. „Nie…

10-punktowa deklaracja

Farage i Banks zaprezentowali dziesięciopunktową deklarację, zawierającą 10 zobowiązań dla polityków. To m.in. sprzeciw wobec powrotu do UE, jednolitego rynku i unii celnej, ale też wobec „masowej migracji”. Na liście jest też zobowiązanie do popierania nowych licencji na wydobycie ropy i gazu na Morzu Północnym.

W połowie listopada działalność rozpoczęła inna grupa, stawiająca sobie podobne cele. Nosi nazwę „Stay Out” („Pozostańmy na zewnątrz”).

Porozumienie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską

W zeszły piątek Londyn wynegocjował z UE porozumienie, które znieść ma m.in. pobrexitowe bariery w handlu żywnością i produktami rolnymi.

Dzięki porozumieniu z UE Wielka Brytania ma szansę na lepszą dekadę – zapewnił w poniedziałek w parlamencie premier Burnham. Dodał jednak, że „nie do pomyślenia jest” powrót do UE bez kolejnego referendum.