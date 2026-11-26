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Inżynierowie w branży motoryzacji, elektromobilności i kolejnictwa mogą zarabiać miesięcznie do 40 tys. złotych - wynika z nowego raportu o wynagrodzeniach agencji pracy Manpower.

Inżynierowie łączący kompetencje z mechaniki, automatyki, elektroniki i IT są poszukiwani m.in. w motoryzacji oraz sektorze kolejowym

Inżynierowie łączący kompetencje z mechaniki, automatyki, elektroniki i IT są poszukiwani m.in. w motoryzacji oraz sektorze kolejowym / Shutterstock

Nowy raport o wynagrodzeniach. Tam zarabia się najlepiej

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że sektor motoryzacyjny przechodzi obecnie bardzo dynamiczną transformację związaną z elektromobilnością, cyfryzacją i zmieniającymi się regulacjami. Firmy poszukują specjalistów sprawnie działających na styku kilku dziedzin – mechaniki, elektroniki, automatyki i IT.

Z najnowszego raportu wynika, że inżynier utrzymania ruchu może liczyć na comiesięczną wypłatę od 9 tys. do 16 tys. zł brutto. Na wyższe wynagrodzenia, od 10 tys. do 20 tys. zł brutto, mogą liczyć inżynierowie zajmujący się jakością, procesami, wdrażaniem nowych produktów, automatyką czy produkcją. W przypadku managerów widełki płac to 18 tys. – 26 tys. zł brutto. Najwyższych wynagrodzeń mogą oczekiwać osoby obejmujące stanowiska kierownicze – ich stawki zaczynają się od 18 tys. zł, a kończą na 40 tys. zł brutto.

Rynek pracy w obszarze infrastruktury i transportu kolejowego kształtują dziś inwestycje realizowane przez spółki CPK i PKP PLK – wskazano.

Inżynier na stanowisku projektowania mechanicznego może otrzymać od 8 tys. zł do 16 tys. zł brutto miesięcznie. Osoby odpowiedzialne za projektowanie mogą liczyć na wynagrodzenie w granicach 9,5 tys. – 25 tys. zł brutto. W przypadku głównego inżyniera projektu taboru szynowego oraz kierownika budowy infrastruktur kolejowych widełki zaczynają się od 16 tys. zł, a kończą w okolicach 35 tys. zł.

Dane do raportu Manpower „Płace i trendy: nowa era inżyniera” zostały zebrane na bazie procesów rekrutacyjnych prowadzonych w tym roku w ramach Manpower Engineering. Dane bazują na wiedzy i doświadczeniu rekrutacyjnym ekspertów.