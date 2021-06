Do niecodziennego wypadku doszło na autostradzie A14 w pobliżu miejscowości Godmanchester. Po zderzeniu ciężarówek na jezdnię rozlały się litry… przecieru pomidorowego. Służby musiały zamknąć 37-kilometrowy odcinek drogi.

Zdjęcie, na którym widać dwie rozbite ciężarówki i ogromną, czerwoną plamę opublikowała wczoraj miejscowa policja. "To co wyglądało jak plan, na którym kręcony jest horror, to w rzeczywistości tysiące zmiażdżonych pomidorów" - poinformowali funkcjonariusze i dodali, że jedna z ciężarówek oprócz przecieru przewoziła też oliwę z oliwek.

Wypadek spowodował ogromne utrudnienia. 37-kilometrowy odcinek autostrady trzeba było zamknąć, by posprzątać pomidorową maź. Jezdnia była zamknięta przez kilka godzin.

Jeden z kierowców został ranny, ale po badaniach został zwolniony ze szpitala.