Brazylia doświadcza alarmującego wzrostu liczby ukąszeń przez skorpiony. Dane z brazylijskiego systemu informacji o chorobach zakaźnych wskazują, że między 2014 a 2023 rokiem odnotowano ponad 1,1 miliona ukąszeń, co stanowi 155 proc. wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Coraz więcej skorpionów pojawia się w miastach Brazylii (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Urbanizacja i klimat sprzyjają skorpionom

Badanie opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Public Health" za główną przyczynę problemu wskazuje niekontrolowany rozwój miast. Zwłaszcza powstające fawele, które charakteryzują się dużą gęstością zabudowy i słabą gospodarką odpadami, tworzą idealne warunki dla skorpionów.

Urbanizacja w Brazylii głęboko przekształciła ekosystemy. Miasta niezamierzenie oferują wszystko, czego potrzebują skorpiony: mnóstwo schronień, stałe ciepło oraz niezawodne źródło pożywienia w postaci karaluchów i innych miejskich bezkręgowców - mówi główna badaczka, Manuela Berto Pucca, cytowana przez "The Guradian".

Szczególnie kanalizacja, która zapewnia ciepło przez cały rok, obfitość pożywienia, a także schronienie przed drapieżnikami, staje się rajem dla skorpionów.

Niektóre gatunki mogą przeżyć nawet do 400 dni bez jedzenia. Skorpiony są również w stanie rozmnażać się bez kopulacji, a to czyni je trudnymi do wyeliminowania.

Dramatyczne prognozy na przyszłość

Wstępne dane na rok 2024 sugerują, że skorpiony mogą być odpowiedzialne za prawie 200 tys. ukąszeń i 133 zgony w Brazylii. Badacze przewidują, że między 2025 a 2033 rokiem może dojść do 2 milionów nowych przypadków.

Rzeczywista skala tego problemu jest jednak prawdopodobnie znacznie większa niż sugerują zarejestrowane statystyki - dodają badacze, zwracając uwagę, że wiele osób decyduje się na samodzielne leczenie w domu lub nawet całkowicie z niego rezygnuje.

Jak się chronić przed skorpionami?

Badacze wskazali, że 0,1 proc. zgłoszonych ukąszeń kończy się śmiercią, a najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Zdrowi ludzie zazwyczaj całkowicie się regenerują, ale mogą odczuwać ból i dyskomfort przez kilka dni. Objawy obejmują ból, pieczenie, obrzęk, zaczerwienienie, mrowienie i nudności.

Jak podkreślają badacze, kluczem jest zapobieganie. Skorpiony dobrze czują się w zagraconych, wilgotnych środowiskach. Należy utrzymywać czystość, uszczelniać pęknięcia w ścianach, stosować siatki na odpływach i zawsze sprawdzać buty, ręczniki i ubrania przed użyciem - radzi Pucca.

Jednym z najpowszechniejszych błędnych przekonań na temat skorpionów jest to, że są one naszymi wrogami. Nie są. Te zwierzęta działają defensywnie, a nie ofensywnie. Są częścią świata przyrody i pełnią istotne role ekologiczne, od kontrolowania populacji szkodników po utrzymanie bioróżnorodności - dodaje Pucca.