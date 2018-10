​Ekipy ratunkowe podjęły w piątek poszukiwania ostatniej szansy po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, które 28 września nawiedziło indonezyjską wyspę Celebes. Liczba ofiar śmiertelnych po trzęsieniu ziemi i przejściu fal tsunami przekroczyła 1500.

Indonezja po trzęsieniu ziemi / Mast Irham / PAP/EPA

Według rzecznika armii indonezyjskiej Muhammada Thohira w kataklizmie śmierć poniosło 1558 osób, a około 100 jest zaginionych.

Wstrząsy, które nawiedziły przed tygodniem Celebes, miały magnitudę 7,5 i wywołały fale tsunami sięgające sześciu metrów.



Najbardziej ucierpiało leżące na północy wyspy 380-tysięczne miasto Palu, gdzie doszczętnie zniszczonych zostało ok. 1700 domów. Większość ofiar śmiertelnych to mieszkańcy tego miasta.



Po kilku dniach oczekiwania zaczęła nadchodzić pomoc międzynarodowa dla obszaru, w którym prawie 200 tysięcy ludzi potrzebuje natychmiastowego wsparcia humanitarnego - informuje AFP. Dostarczanie pomocy utrudniają zniszczone wskutek kataklizmu drogi i lotnisko.



W Palu brakuje żywności, paliwa i wody pitnej. Jak podaje AFP, mieszkańcy miasta wdarli się do sklepów i magazynów, żeby zdobyć żywność. Policja pilnuje sklepów i zatrzymuje złodziei; ostrzega, że będzie strzelać do osób przyłapanych na kradzieży.

(ph)