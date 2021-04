Indonezyjska Marynarka Wojenne opublikowała nagranie, na którym załoga okrętu podwodnego KRI Nanggala śpiewa piosenkę o pożegnaniu. Kilka tygodni później okręt wraz z 53-osobową załogą poszedł na dno.

Uroczystości żałobne na morzu / JOHANNES CHRISTO / PAP/EPA

Film został nagrany kilka tygodni temu na pokładzie okrętu podwodnego KRI Nanggala. Jego załoga śpiewa indonezyjski hit "Sampai Jumpa" (Żegnaj - red.). Marynarze stoją wokół swojego kolegi, który gra na gitarze.

"Mimo że myślałem, iż nie jestem gotowy na to, by za tobą tęsknić; nie jestem gotowy, by żyć bez ciebie - życzę ci wszystkiego co najlepsze" - śpiewają.

Wideo youtube

Rzecznik sił zbrojnych Djawara Whimbo powiedział agencji AFP, że piosenka ta była nagrana dla odchodzącego w stan spoczynku komandora Marynarki Wojennej. Było to na początku marca.

W środę w zeszłym tygodniu okręt podwodny KRI Nanggala zaginął u wybrzeży Bali z 53 osobami na pokładzie. W sobotę szef sztabu indonezyjskiej marynarki wojennej potwierdził, że okręt zatonął na głębokości 600-700 metrów, znacznie głębiej niż wynoszą jego możliwości.

Ratownicy znaleźli kilka przedmiotów z okrętu: element torpedy, butelkę smaru, który prawdopodobnie był używany do oliwienia peryskopu, i dywaniki modlitewne - podała agencja AP. Nie ma żadnych szans na to, by ktoś przeżył katastrofę.

Marynarka Wojenna analizuje możliwości podniesienia z dna morza wraku wraz z ciałami załogi.

Prezydent Indonezji nazwał marynarzy z KRI Nanggala bohaterami i zapowiedział, że państwo sfinansuje edukację ich dzieci.