Humbak, który jeszcze kilka dni temu zdołał uwolnić się z mielizny na północy Niemiec, ponownie utknął na płytkich wodach Zatoki Wismarskiej. Jego stan gwałtownie się pogarsza, a eksperci nie mają złudzeń - najbliższe godziny zdecydują o jego losie.
W nocy z 22 na 23 marca ogromny ssak został zauważony u wybrzeży Timmendorfer Strand. Wieloryb utknął na piaszczystej mieliźnie. Dzięki zorganizowanej akcji ratunkowej, w której wykorzystano nawet koparki do wykopania specjalnego kanału, humbakowi udało się wrócić na głębsze wody Bałtyku. Niestety, radość nie trwała długo.
Już w weekend zwierzę ponownie osiadło na mieliźnie w pobliżu Wismaru. Początkowo udało mu się samodzielnie uwolnić, jednak w niedzielę znów zauważono go przy brzegu. Ssak był wolny i mógł się poruszać, ale nie skorzystał z tej możliwości - relacjonuje dyrektor Niemieckiego Muzeum Morskiego w Stralsundzie, Burkard Baschek.