Holenderska Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję wzywająca rząd do postawienia Polski przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości za łamanie zasad praworządności. Holenderski rząd nie będzie od razu składać skargi na Polskę. Rezolucja mówi, że należy najpierw sprawdzić, czy jest to prawnie możliwe. Wzywa także do rozpoczęcia przygotowań czyli konsultacji „z podobnie myślącymi krajami Unii”.

