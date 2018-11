Hiszpańska policja zakończyła we wtorek pięciodniową operację przeciwko dystrybutorom zdjęć i filmów o charakterze pedofilskim. Funkcjonariusze zatrzymali 11 członków siatki. Jeden z zatrzymanych podejrzany jest o wykorzystywanie nieletniej córki swej partnerki.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformowało we wtorek kierownictwo krajowej policji (Policia Nacional), operację przeprowadzono na terenie 14 hiszpańskich prowincji. Najwięcej zatrzymanych pochodzi ze wschodniej oraz południowej części Hiszpanii, głównie ze wspólnot autonomicznych Walencji i Andaluzji.

Do wtorku zatrzymanych zostało 11 osób. Sześć innych zostało poddanych śledztwu. Osoby te gromadziły na posiadanym przez siebie sprzęcie elektronicznym materiały o treściach pedofilskich - poinformowała policja, ujawniając, że jeden z zatrzymanych podejrzany jest o wykorzystywanie nieletniej córki swej partnerki.



W trakcie rewizji w mieszkaniach zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe oraz twarde dyski z komputerów, na których znajdowały się zdjęcia i filmy pornograficzne z udziałem dzieci.



Ze śledztwa wynika, że zatrzymani wchodzili w skład większej międzynarodowej grupy dystrybuującej i kopiującej materiały pedofilskie. Były one umieszczane w jednym miejscu, w internetowej chmurze, dzięki czemu członkowie pedofilskiej siatki mieli do nich stały dostęp.



Na trop siatki dystrybuującej materiały pedofilskie naprowadził śledczych mieszkaniec Algeciras, na południu kraju. Poinformował on policję o istnieniu w sieci zamkniętej grupy użytkowników internetowego folderu zawierającego dziecięcą pornografię. Dostęp do tego dokumentu miało ponad 6 tys. osób z różnych państw.



Większość rewizji w domach posiadaczy i dystrybutorów dziecięcej pornografii została przeprowadzona w dużych hiszpańskich miastach, m.in. w Madrycie, Barcelonie, Walencji, Sewilli, Alicante oraz w Leonie.



(nm)