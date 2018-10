Hiszpański Kongres Deputowanych zatwierdził nowelizację ustawy o prawie wyborczym dającą niepełnosprawnym umysłowo możliwość udziału w wyborach powszechnych. Nowe prawo powiększy liczbę wyborców o około 100 tys.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM / RMF FM

Zatwierdzony w czwartek przez wszystkie ugrupowania Kongresu Deputowanych projekt zgłosiły do izby władze autonomicznej wspólnoty Madrytu. W trakcie prac w komisji dokument uległ tylko nieznacznym zmianom.



Zgodnie z nowelizacją w Hiszpanii głosować będą mogły zarówno osoby, wobec których sąd orzekł niepoczytalność, jak też pacjenci szpitali oraz klinik psychiatrycznych.



Każda osoba może brać udział w akcie wyborczym w sposób świadomy, wolny i bezinteresowny, bez względu na formę jego wyrażenia, jak i pomocne jej do tego środki - przewiduje nowa ustawa.



W trakcie debaty deputowani rządzących krajem socjalistów (PSOE) wskazywali, że nowelizacja pozwoli Hiszpanii wejść do grona ośmiu krajów UE, gdzie osoby niepełnosprawne umysłowo mogą brać udział w wyborach powszechnych. Zalicza się do nich m.in. Polska.



Z kolei deputowani Partii Ludowej (PP) wskazywali, że dzięki nowelizacji prawa wyborczego "demokracja w Hiszpanii staje się silniejsza", a drzwi do niej "otwierają się przed wszystkimi obywatelami".



Nowelizację pochwaliły też inne opozycyjne ugrupowania, m.in. Ciudadanos, Podemos, a także Republikańska Lewica Katalonii (ERC). Po głosowaniu ich przedstawiciele podkreślali, że czwartkowe przyjęcie ustawy pozwoliło wyeliminować "bariery dyskryminujące" dużą grupę obywateli.



Według komentatorów zgodność ugrupowań reprezentowanych w Kongresie w sprawie nowej ustawy jest dobrym prognostykiem przed debatą w Senacie. Jeśli izba wyższa nie zgłosi poprawek, nowelizacja ustawy o prawie wyborczym wejdzie w życie w grudniu br.





(nm)