Gdzie przybyło najwięcej najbogatszych? We Francji nowy milioner co 15 minut

RMF24

Rok 2025 okazał się przełomowy dla światowej elity finansowej. Według najnowszego raportu UBS, niemal milion osób na całym świecie dołączyło do grona dolarowych milionerów. Europa, a zwłaszcza jej wschodnia część, notuje rekordowe tempo wzrostu liczby najbogatszych, a Francja może pochwalić się nowym milionerem średnio co 15 minut. Co stoi za tym fenomenem i które kraje zyskują najwięcej?

Rok 2025 przyniósł prawdziwą eksplozję liczby osób, których majątek przekroczył magiczną granicę miliona dolarów. Na całym świecie przybyło niemal milion nowych milionerów, co oznacza, że każdego dnia do elitarnego klubu dołączało ponad 2,680 osób, a co godzinę – aż 112. Największy udział w tym wzroście miały Stany Zjednoczone, gdzie liczba milionerów powiększyła się o ponad 441 tysięcy, co stanowi niemal połowę globalnego przyrostu.

Europa Wschodnia liderem wzrostu procentowego

Choć pod względem liczby nowych milionerów prym wiodą największe gospodarki świata, to właśnie Europa Wschodnia może pochwalić się najszybszym tempem wzrostu. Litwa zanotowała imponujący, 8-procentowy wzrost liczby milionerów, co przełożyło się na 921 nowych osób w tym gronie. Tuż za nią uplasowała się Turcja (6,4 proc. wzrostu i 5,650 nowych milionerów), a podium zamyka Łotwa z 5,7-procentowym wzrostem i 1,131 nowymi milionerami.

Węgry i Irlandia również znalazły się w czołówce, z odpowiednio 5,3 proc. i 5,2 proc. wzrostu. Warto podkreślić, że w przypadku Irlandii przekłada się to na aż 9,491 nowych milionerów – znacznie więcej niż w innych krajach regionu.

Polska również może pochwalić się solidnym wzrostem – liczba milionerów wzrosła o 4 proc. Grecja zanotowała 3,5 proc. wzrostu, a Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria i Niemcy odnotowały przyrosty w przedziale od 0,9 proc. do 3,1 proc. Choć procentowo te wzrosty są niższe, to w liczbach bezwzględnych oznaczają dziesiątki tysięcy nowych milionerów.

Francja: Nowy milioner co 15 minut

Francja, obok Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, znalazła się w ścisłej czołówce krajów europejskich pod względem liczby nowych milionerów. W 2025 roku każdego dnia przybywało tam średnio 95 nowych osób z majątkiem przekraczającym milion dolarów – to niemal jeden nowy milioner co 15 minut. Wielka Brytania notowała jeszcze wyższy wynik – 118 nowych milionerów dziennie, a Hiszpania – 90.

Wśród europejskich potęg największy przyrost liczby milionerów zanotowały Wielka Brytania (ponad 43 tysiące nowych milionerów), Francja i Hiszpania (po ponad 32 tysiące), a także Włochy i Niemcy (po ponad 24 tysiące). Poza Europą do światowej czołówki dołączyły Japonia, Indie, Australia i Rosja.

Raport UBS podkreśla, że liczba milionerów w danym kraju nie zawsze odzwierciedla jego wielkość gospodarczą czy średni dochód na mieszkańca. Wzrost liczby bogaczy zależy także od takich czynników jak własność nieruchomości, prywatne oszczędności emerytalne czy zachęty podatkowe do inwestowania.

Według definicji przyjętej w raporcie, milionerem jest osoba, której majątek netto – obejmujący zarówno aktywa finansowe, jak i nieruchomości, po odjęciu zobowiązań – przekracza milion dolarów.

Milionerzy na świecie: Gdzie mieszka ich najwięcej?

Ponad 40 proc. światowych milionerów mieszka w Stanach Zjednoczonych – to aż 23,6 miliona osób. Europa Zachodnia jest domem dla niemal 15 milionów milionerów, co stanowi 25 proc. globalnej populacji najbogatszych. W żadnym z 56 analizowanych krajów nie odnotowano spadku liczby milionerów w 2025 roku.