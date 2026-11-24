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Spółka wydobywcza z obwodu magadańskiego skierowała do sądu pozew przeciwko miejscowemu Zarządowi Łączności Specjalnej (Specwiaz). Firma domaga się odszkodowania za część transportu metali szlachetnych i ziem rzadkich, która miała zaginąć podczas przewozu. Wartość ładunku oszacowano na ponad 591 mln rubli.

Jak podał Sąd Arbitrażowy Obwodu Magadańskiego, we wrześniu pracownicy regionalnego zarządu łączności specjalnej odebrali od jednej z firm wydobywczych przesyłkę z metalami szlachetnymi i metalami ziem rzadkich. Ładunek miał zostać przewieziony do innych regionów Rosji - podają rosyjskie media, w tym „Kommiersant” i serwis „Expert”.

Później przewoźnik poinformował nadawcę o utracie części przesyłki.

Wartość zaginionego ładunku firma wydobywcza Berielech oszacowała na ponad 591 mln rubli, czyli około 30 mln zł.

Przedsiębiorstwo zdecydowało się na drogę sądową po tym, jak – według sądu – Wydziału Łączności Specjalnej (tzw. Specwiaz) nie uwzględniła przedsądowego roszczenia o naprawienie szkody.

Spółka żąda nie tylko odszkodowania za utracony ładunek, lecz także zwrotu ponad 215 tys. rubli opłaty za przewóz oraz blisko 8,85 mln rubli odsetek za korzystanie z cudzych środków.

Wstępne posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 16 grudnia.

Specwiaz - czyli specjalna rosyjska jednostka do konwojowania m.in. złota

Specwiaz to rosyjska państwowa służba specjalnej łączności, formalnie działająca jako Główny Ośrodek Łączności Specjalnej. Podlega rosyjskiemu Ministerstwu Rozwoju Cyfrowego, Łączności i Komunikacji Masowej.

Specwiaz zajmuje się przede wszystkim zabezpieczonym przewozem wartościowych i wrażliwych przesyłek, w tym tajnej korespondencji, metali szlachetnych, gotówki, broni i materiałów niebezpiecznych.