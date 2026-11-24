Jak podał Sąd Arbitrażowy Obwodu Magadańskiego, we wrześniu pracownicy regionalnego zarządu łączności specjalnej odebrali od jednej z firm wydobywczych przesyłkę z metalami szlachetnymi i metalami ziem rzadkich. Ładunek miał zostać przewieziony do innych regionów Rosji - podają rosyjskie media, w tym „Kommiersant” i serwis „Expert”.
Później przewoźnik poinformował nadawcę o utracie części przesyłki.
Wartość zaginionego ładunku firma wydobywcza Berielech oszacowała na ponad 591 mln rubli, czyli około 30 mln zł.
Przedsiębiorstwo zdecydowało się na drogę sądową po tym, jak – według sądu – Wydziału Łączności Specjalnej (tzw. Specwiaz) nie uwzględniła przedsądowego roszczenia o naprawienie szkody.
Spółka żąda nie tylko odszkodowania za utracony ładunek, lecz także zwrotu ponad 215 tys. rubli opłaty za przewóz oraz blisko 8,85 mln rubli odsetek za korzystanie z cudzych środków.
Wstępne posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 16 grudnia.
Specwiaz - czyli specjalna rosyjska jednostka do konwojowania m.in. złota
Specwiaz to rosyjska państwowa służba specjalnej łączności, formalnie działająca jako Główny Ośrodek Łączności Specjalnej. Podlega rosyjskiemu Ministerstwu Rozwoju Cyfrowego, Łączności i Komunikacji Masowej.
Specwiaz zajmuje się przede wszystkim zabezpieczonym przewozem wartościowych i wrażliwych przesyłek, w tym tajnej korespondencji, metali szlachetnych, gotówki, broni i materiałów niebezpiecznych.