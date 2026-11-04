Rosja wyprzedaje złoto na niespotykaną skalę

RMF24

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Bank Rosji sprzedał w trzecim kwartale 2026 roku 18,66 tony złota – wynika z danych Światowej Rady Złota. Według The Moscow Times środki z operacji mają służyć pokrywaniu deficytu rosyjskiego budżetu, mocno obciążonego wydatkami wojennymi.

W trzecim kwartale banki centralne na świecie kupiły łącznie 321,2 tony złota, o 42 proc. więcej niż rok wcześniej – podała World Gold Council.

Rosyjski bank centralny znalazł się jednak wśród nielicznych instytucji zmniejszających swoje zasoby kruszcu. Sprzedał 18,66 tony złota, zdecydowanie więcej niż pozostałe banki centralne, które redukowały rezerwy.

Złoto sprzedawały również banki centralne Kirgistanu – 0,95 tony – a także Niemiec, Singapuru i Meksyku. Ich transakcje były jednak znacznie mniejsze.

Dziesięć miesięcy sprzedaży

Bank Rosji prowadzi sprzedaż złota od dziesięciu miesięcy. Operacje odzwierciedlają działania ministerstwa finansów, które wykorzystuje aktywa Funduszu Dobrobytu Narodowego do łagodzenia skutków deficytu budżetowego.

Deficyt rosyjskiego budżetu osiągnął w tym roku 7,3 bln rubli. Od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie miał przekroczyć 22 bln rubli, czyli około 243 mld euro.

W poprzednim kwartale rosyjskie rezerwy złota zmniejszyły się o 21,77 tony. Z danych samego regulatora wynika, że od grudnia do września zasoby kruszcu w rosyjskich rezerwach walutowych i złota spadły o 2 mln uncji trojańskich, czyli około 62 tony.

Według The Moscow Times obecna sprzedaż jest największą redukcją rosyjskich zasobów złota od 1998 roku. W czasie ówczesnego kryzysu finansowego bank centralny sprzedał w ciągu trzech miesięcy około 118 ton kruszcu. Wówczas w kraju zawaliła się piramida krótkoterminowych obligacji skarbowych, doprowadzając rosyjski rząd do niewypłacalności.

Przed rosyjską inwazją na Ukrainę, na początku 2022 roku, Rosja posiadała około 2,3 tys. ton złota. Był to piąty największy zasób tego metalu wśród banków centralnych świata.

Chiny największym kupującym. Polska tuż za plecami

Największym nabywcą złota w trzecim kwartale był Ludowy Bank Chin, który zwiększył rezerwy o 63,14 tony. Znaczące zakupy przeprowadziły także banki centralne Polski (40,45 tony), Uzbekistanu i Kazachstanu.

Z danych przytoczonych przez „The Moscow Times” wynika również, że część rosyjskiego złota trafia do Chin. Od stycznia do lipca do Hongkongu sprowadzono około 100 ton złota rosyjskiego pochodzenia – trzy razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.