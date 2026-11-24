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Wołodymyr Zełenski powiedział, że Władimirowi Putinowi powinno zależeć, żeby Ukraina przystąpiła do NATO, ponieważ „wtedy nie będzie mogła odzyskać swoich ziem”. Mówił też, że Jared Kushner i Steve Witkoff nalegają na zawarcie porozumienia kończącego wojnę „tak szybko, jak to możliwe” i chcieliby osiągnąć to do stycznia. Zełenski, który udzielił wywiadu agencji Bloomberg, który cytuje m.in. Europejska Prawda, powiedział także, że chce, by Kongres wywarł presję na prezydenta Rosji, jeśli Trumpowi negocjacje jednak nie wyjdą.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział Bloombergowi, że prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin powinien być jak najbardziej zainteresowany przystąpieniem Ukrainy do NATO, ponieważ wówczas Ukraina nie będzie w stanie odzyskać swoich terytoriów drogą militarną.

Ukraina w NATO jest potrzebna „Rosjanom” nawet bardziej niż sama Ukraina. Ponieważ Ukraina ma pełne prawo do zwrotu tego, co jej się prawnie należy. Teraz Putin mówi, że nie może dać zawieszenia broni na dwa, trzy miesiące, ponieważ Ukraińcy chcą odpocząć, przeprowadzić rotacje i dozbroić się. Uważam, że to kłamstwo - powiedział, co cytuje Europejska Prawda.

Po raz kolejny wyraził też swoje przekonanie, że Putin chce zajęcia całej Ukrainy.

Zimno jako broń wojenna. Czy należy spodziewać się masowych ucieczek z Ukrainy? Już zeszłej zimy Rosja pokazała, że wykorzystuje zimno jako broń wojenną, uderzając pociskami i dronami w sieć energetyczną. W styczniu i lutym w Kijowie rozstawiane były specjalne ogrzewane namioty, w których można było podgrzać posiłek i np.…

Kiedy Putin mówi: „Nie, tylko nie NATO” (...), chodzi o to, że jego cel pozostaje niezmienny: okupacja całej Ukrainy - powiedział Zełenski.

Przywódca Ukrainy powtórzył także, że specjalni przedstawiciele prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, nalegają na zawarcie porozumienia mającego na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą „tak szybko, jak to możliwe”. Chcieliby osiągnąć to do stycznia.

Jakie żądania stawia aktualnie Putin, by mogło dojść do zakończenia wojny?

Z najnowszych informacji podawanych przez Instytut Studiów nad Wojną i Ośrodek Studiów Wschodnich, oraz według relacji m.in. Politico, BBC czy CNN, wynika, że Kreml nie przedstawia warunków ograniczonych do samego rozejmu. Moskwa uzależnia zakończenie wojny od daleko idących ustępstw Ukrainy oraz NATO i państw europejskich. Chodzi m.in. o:

oddanie całego Donbasu Rosji . Ukraina miałaby wycofać wojska także z części obwodów donieckiego i ługańskiego, których Rosja obecnie w pełni nie kontroluje;

. Ukraina miałaby wycofać wojska także z części obwodów donieckiego i ługańskiego, których Rosja obecnie w pełni nie kontroluje; trwałą neutralność Ukrainy , a więc rezygnację z członkostwa w NATO, a w praktyce także - jak zaznacza Instytut Studiów nad Wojną - ograniczenie gwarancji bezpieczeństwa i pomocy wojskowej dla Kijowa ze strony Zachodu;

, a więc rezygnację z członkostwa w NATO, a w praktyce także - jak zaznacza Instytut Studiów nad Wojną - ograniczenie gwarancji bezpieczeństwa i pomocy wojskowej dla Kijowa ze strony Zachodu; wycofanie lub poważne ograniczenie obecności wojskowej NATO na wschodniej flance. Tu - jak przypomina Politico - Moskwa wróciła do ultimatum z grudnia 2021 roku, domagając się w istocie powrotu infrastruktury Sojuszu do stanu sprzed rozszerzeń po 1997 roku;



Putin odrzuca propozycję Ukrainy i Unii Europejskiej - najpierw rozejm, potem negocjacje pokojowe.