"To mój anioł stróż" - tak mówi właściciel Tinsley, owczarka Shiloh. Pies uratował życie mężczyzny i jego znajomego, którzy zostali poważnie ranni w wypadku na moście w New Hampshire w Stanach Zjednoczonych. Samochód, którym jechali, przebił barierki i leżał niezauważony w rowie. Pomoc do rannych mężczyzn sprowadziła właśnie Tinsley.

