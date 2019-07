Francuski wynalazca Franky Zapata przesunął na godzinę 8:00 próbę przelotu nad kanałem La Manche na zbudowanym przez siebie flyboardzie. W ten sposób chce uczcić 110. rocznicę pierwszego lotu samolotem nad kanałem pomiędzy Wielką Brytanią z kontynentem europejskim.

Franky Zapata prezentuje swoje umiejętności w Dniu Bastylii / IAN LANGSDON / PAP/EPA

Franky Zapata planował przelot na godzinę 6:00 rano, ale ze względu na warunki pogodowe przesunął start.

Jego flyboard przypomina taboret z silnikiem, z przytwierdzonymi butami. Człowiek może nim latać nawet z prędkością 200 kilometrów na godzinę

Latanie na flyboardzie to szaleństwo. Czujesz, że całe ciało frunie. Czujesz jak strumienie powietrza opływają ci ręce - możesz nimi sterować. To szaleństwo trudne do opisania. Jedyne doznanie, o którym trzeba powiedzieć, to ból. Czujesz jakbyś płonął, palą cię nogi, brzuch. To też czynność wymagająca wysiłku fizycznego. Kiedy ludzie patrzą jak latam, wydaje im się, że to łatwe, a ja używam całej swojej siły - opowiada francuski śmiałek.

Wystartuje z francuskiego Sangatte i wyląduje po drugiej stronie kanału La Manche w rejonie St. Margarets Bay. Po drodze będzie musiał wylądować na towarzyszącym statku i zatankować, bo 35 litrów paliwa lotniczego w plecaku wystarcza tylko na 6 minut lotu, a cały ma trwać 20 minut. Zgodnie planem, Zapata ma pokonać 36 kilometrowy odcinek z prędkością 140 km/h. Przeleci 15-20 metrów nad powierzchnią wody.

Louis Bleriot 25 lipca 1909 roku jako pierwszy człowiek na świecie pokonał jednopłatowym samolotem własnej konstrukcji Blériot XI kanał La Manche.

Wideo youtube

Zapata wzbudził zaciekawienie na całym świecie, gdy 14 lipca jako "latający żołnierz" frunął na Flyboardzie Air nad Paryżem podczas defilady wojskowej zorganizowanej z okazji francuskiego święta narodowego.

Wideo youtube