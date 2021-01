Majątek mafii z Kalabrii o wartości 124 milionów euro skonfiskowała w środę włoska Gwardia Finansowa. Nieruchomości i firmy należały do czterech przedsiębiorców, w tym trzech z jednej rodziny.



Według śledczych wszyscy ci biznesmeni byli powiązani z klanem Piromalli z miasta Gioia Tauro.

Na liście zajętego majątku kalabryjskiej mafii, ‘ndranghety, jest pięć firm, udziały w sześciu następnych, 67 budynków, 91 działek i 20 rachunków bankowych.



To kolejna wielka konfiskata własności mafii, uważanej za najpotężniejszą we Włoszech. Dorobiła się ona gigantycznego majątku, szacowanego na dziesiątki miliardów euro, przede wszystkim na przemycie kokainy do Europy i handlu nią.



W styczniu w Lamezia Terme w Kalabrii rozpoczął się największy proces tamtejszych mafiosów. Oskarżonych w nim jest 325 osób.



Proces dotyczy klanów z miasta Vibo Valentia i ich silnie rozbudowanej sieci powiązań z polityką, administracją i gospodarką w regionie oraz poza nim. Mafia ta przeniknęła także do biznesu i gospodarki na północy Włoch.