Rosyjski cywilny samolot transportowy przeleciał nad kwaterą sił powietrznych oraz bazą wywiadu wojskowego w środkowej Finlandii. Po zdarzeniu pojawiły się spekulacje, że była to rosyjska prowokacja, akcja szpiegowska lub testowanie reakcji fińskich władz.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Fińskie Siły Powietrzne przekazały we wtorek, że o przelocie samolotu cywilnego wiedziały i że został on zaakceptowany. "Siły zbrojne nie spekulują na temat tras ani celów przelotów cywilnych przewoźników" - oświadczono w komunikacie, podkreślając, że fińska przestrzeń powietrzna jest strzeżona i zabezpieczona całą dobę, przez siedem dni w tygodniu i przez cały rok.



Szef parlamentarnej komisji obrony narodowej Ilkka Kanerva oczekuje jednak wyjaśnień od strony rosyjskiej.



"To raczej nie był przypadek" - oświadczył we wtorek doświadczony polityk, zwracając uwagę, że trasa przelotu przebiegała dokładnie nad strategicznymi obiektami istotnymi dla bezpieczeństwa kraju, a informacje o nich pozostają w dużej mierze utajnione.



Przelot transportowca typu Boeing 747 należącego do AirBridgeCargo Airlines, jednej z największych linii cargo w Rosji, odbył się w sobotę.



Według informacji fińskiego radia Yle, które ujawniło zdarzenie, trasa lotu miała przebiegać z Moskwy do Murmańska. Nad Morzem Białym maszyna zawróciła i przelatując nad środkową i południową Finlandią obrała kurs na Lipsk w Niemczech, gdzie znajduje się jeden z europejskich oddziałów firmy.

Eksperci podejrzewają działania szpiegowskie